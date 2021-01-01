В Ялте смягчили график подачи воды на новогодние праздники

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В Новый год и Рождество в домовладения Ялты вода будет подаваться непрерывно, несмотря на введение лимита для населения города. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко в своем Instagram.

«С 06:00 31 декабря до 22:00 1 января вода будет подаваться непрерывно. Рождественские праздники — та же схема», — написала Павленко.

В остальные дни график подачи будет такой же, как установили городские власти: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.

Ялта, как и весь полуостров Крым, испытывает нехватку воды, которая усугубилась из-за засухи. До 2014 года в Крым поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу, однако в 2017-м в Херсонской области Украины построили дамбу, которая перекрыла канал.