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Политика ,  
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Зеленский назвал условие звонка Путину

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: AP)

Если встреча советников лидеров «нормандской четверки», куда входят Украина, Россия, Германия и Франция, задержится, президент Владимир Зеленский намерен связаться по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Зеленский рассказал в интервью украинскому изданию «Фокус».

«Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним [Путиным] общаться обязательно. Как президент Украины, я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться», — сказал он.

По словам Зеленского, он может позвонить Путину, и «он точно пообщается» с ним, однако в целом у лидеров Украины и России «нет предмета для разговора». Сам он считает, что следует разговаривать с Путиным не только о том, что касается нормандского формата. «Потому что есть вопросы, которые мы не ставим в нормандском формате, — ни вопрос заложников в России или в Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет», — сказал он.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Последняя встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции прошла 9 декабря 2019 года в Париже. По итогам встречи лидеры стран приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата». Они предусматривают разведение сил и так называемую формулу Штайнмайера, определяющую механизм местного самоуправления в Луганской и Донецкой областях, а также обмен военнопленными.

В сентябре 2020 года Зеленский говорил о скорой встрече в формате «нормандской четверки», однако она до сих пор не состоялась. Кремль говорил, что причиной отсутствия прогресса по этому направлению является невыполнение парижских договоренностей, а министр иностранных дел России Сергей Лавров призывал Киев перестать уклоняться от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель приняли решение активизировать работу помощников лидеров «нормандской четверки» из-за отсутствия прогресса по этому направлению.

По словам Зеленского, встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» ожидалась в декабре, однако пока этого не произошло из-за несогласованности в переговорных позициях и пандемии коронавируса.

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