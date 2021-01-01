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В Огайо полицейский убил безоружного темнокожего мужчину

Сотрудник полиции города Колумбус в штате Огайо США застрелил темнокожего мужчину, который был безоружен. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным СМИ, полицейский по имени Адам Кой прибыл на место происшествия после звонка одного из соседей. Звонивший пожаловался на шум от работы двигателя автомобиля. Когда Кой прибыл по указанному адресу, он обнаружил, что вход в один из гаражей открыт. На кадрах, снятых нагрудной камерой, видно, что оттуда к нему вышел темнокожий мужчина. В левой руке у него был телефон, правая оставалась вне поля зрения полицейского. После этого Кой отбежал на несколько метров и выстрелил. От полученного ранения мужчина скончался. По данным CNN, погибшего звали Андре Морис Хилл.

В США полицейские застрелили темнокожего мужчину при задержании
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По факту произошедшего началось расследование, на время которого полицейского отстранили от должности. Как сообщает телеканал, ранее Кой уже подвергался взысканиям.

В сентябре власти города города Луисвилла в штате Кентукки выплатили $12 млн семье темнокожей девушки Брионны Тейлор, погибшей от рук полицейских. В марте 2020 она была застрелена в совой квартире. Сотрудники полиции ворвались к ней, предполагая, что в квартире хранятся наркотики. Находившийся с ней молодой человек решил, что это взлом и открыл стрельбу. Тогда полицейские открыли ответный огонь и попали в Тейлор.

Случаи убийства темнокожих граждан в США сотрудниками полиции происходят регулярно. В мае 2020 года из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда по всей стране, а позднее и по всему миру, вспыхнули массовые акции протеста против полицейского насилия и расизма.

США убийство расизм
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