В США полицейские застрелили темнокожего мужчину при задержании

В США полицейские штата Луизиана застрелили темнокожего мужчину, который пытался с ножом ограбить магазин. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По информации полиции, когда офицеры, прибывшие на вызов, хотели задержать афроамериканца, он попытался сбежать. К подозреваемому применили электрошокеры, однако его это не остановило. После того, как мужчина, все еще вооруженный ножом, решил зайти в другой магазин, полиция открыла огонь.

Стрельба попала на видео. Как передает Fox News, на записи можно расслышать не менее 10 выстрелов.

Личность погибшего установлена, это 31-летний Трейфорд Пеллерин, его смерть зарегистрировали в больнице. Полиция во время инцидента не пострадала.