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В США полицейские застрелили темнокожего мужчину при задержании

В США полицейские штата Луизиана застрелили темнокожего мужчину, который пытался с ножом ограбить магазин. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По информации полиции, когда офицеры, прибывшие на вызов, хотели задержать афроамериканца, он попытался сбежать. К подозреваемому применили электрошокеры, однако его это не остановило. После того, как мужчина, все еще вооруженный ножом, решил зайти в другой магазин, полиция открыла огонь.

Стрельба попала на видео. Как передает Fox News, на записи можно расслышать не менее 10 выстрелов.

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Фото: Шериф округа Хеннепин / Global Look

Личность погибшего установлена, это 31-летний Трейфорд Пеллерин, его смерть зарегистрировали в больнице. Полиция во время инцидента не пострадала.

Американский союз защиты гражданских свобод, как пишет Associated Press, назвал произошедшее случаем полицейского насилия и потребовал расследовать убийство. Адвокат Бен Крамп, представляющий семью Пеллерина, назвал стрельбу «безрассудной».

Согласно отчету союза, за 2020 год в Луизиане полиция застрелила 10 человек.

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Фото: David Ryder / Getty Images

В конце мая в штате Миннесота полиция задержала 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда по подозрению в использовании фальшивых денег, один из офицеров несколько минут давил коленом на шею мужчины, после чего тот потерял сознание и умер в больнице. Из-за смерти Флойда в США начались протесты против полицейского насилия, которые переросли в массовые беспорядки и грабежи. Правоохранители подавляли волнения с помощью резиновых пуль, слезоточивого газа, светошумовых гранат.

Теги: США, полиция, задержание
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