Власти города в США выплатят семье убитой полицией женщине $12 млн

Власти американского города Луисвилл в штате Кентукки выплатят $12 млн семье афроамериканки Брионны Тейлор, погибшей от рук полицейских, сообщает CNN.

Адвокат родственников погибшей Бен Крамп отметил, что это крупнейшая сумма, когда-либо выплаченная за убийство темнокожей женщины полицией.

Женщина была застрелена в марте в своей квартире, где она находилась с бойфрендом. К ней ворвались полицейские, полагая, что в квартире хранят наркотики. Молодой человек Тейлор решил, что совершен взлом, и открыл стрельбу. В результате полицейские застрелили афроамериканку.

Позднее одного из полицейских уволили, однако никому из них не предъявили обвинений.