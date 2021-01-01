Юрист анонсировал новые запреты для курильщиков в 2021 году

Новые запреты на курение планируется ввести в России в 2021 году. Об этом сообщил в беседе с агентством «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

По его словам, с 1 января вводится запрет на курение в медицинских учреждениях, точках торговли, базах хлебоприемных пунктов, злаковых массивах, сенокосных угодьях, объектах образования, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся жидкостей и газов, а также в складских помещениях. При этом зоны для курильщиков должны быть обозначены специальной табличкой, отметил Редин.

По словам юриста, руководители указанных организаций должны будут вывесить на своих объектах знаки с правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения с надписью: «Курение и пользование открытым огнем запрещено».

Эксперт также добавил, что после вступления в силу закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» специалисты пришли к выводу, что число мужчин-курильщиков значительно уменьшилось.

Помимо прочего, специалисты пришли к выводу, что приблизительно на 70% снизилось число случаев пассивного курения.

Запрет на курение в общественных местах действует с 2013 года. В частности, он распространяется на учебные, культурные, спортивные и медицинские заведения. Кроме того, курение запрещено возле входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты (на расстоянии менее 15 метров). Полный запрет распространяется на государственные органы, детские площадки, пляжи, помещения социальных служб и рабочих мест, находящихся в помещении.

В конце октября в России вступил в силу запрет курения кальянов, вейпов и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах, в том числе в кафе, барах и ресторанах. Меры были приняты «в целях предупреждения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции, и в целях сокращения потребления табака и никотиносодержащей продукции».