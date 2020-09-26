В России запретят курить в больницах и местах торговли

Со следующего года курить нельзя будет в медучреждениях, местах торговли, на складах и базах. Исключение составят места, специально отведенные для курения в соответствии с российским законодательством

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С 1 января 2021 года в России вступят в силу новые ограничения для курильщиков, следует из постановления «Об утверждении правил противопожарного режима». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно правилам, курение будет запрещено на складах и базах, объектах здравоохранения, образования, торговли и транспорта. Помимо прочего, курить будет нельзя на территории и в помещениях хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, а также на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, а также производства взрывчатых веществ и взрывопожароопасных участках.

Исключение составят места, специально отведенные для курения в соответствии с российским законодательством, говорится в документе. Их нужно будет обозначить специальным знаком. Руководителей организаций также обязали разместить на объектах защиты знаки пожарной безопасности.

С 1 июня 2013 года в России вступил в силу антитабачный закон, запрещающий курение в общественных местах. Курить, согласно закону, можно на расстоянии не менее 15 м от входов в помещения вокзалов, кафе и ресторанов, территорий пляжа, а также помещений органов власти, местного самоуправления и социальных служб. В офисах курить можно только в специально оборудованных комнатах.