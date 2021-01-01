Хинштейн стихами ответил Шнурову на критику его законопроекта

Александр Хинштейн (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в стихах ответил музыканту и генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову после того, как он раскритиковал законопроект депутата о запрете мата в социальных сетях. Свой ответ Хинштейн опубликовал в Twitter.

«Такое внимание члена экспертного совета Комитета ГД по культуре, видного певца эпохи С. Шнурова к нашим инициативам лестно. Под впечатлением от его творчества, написал ответ в стихах», — сказал Хинштейн.

В стихотворении депутат говорит о богатстве русского языка и его выразительности. По мнению Хинштейна, для Шнурова мат — это свобода и воля, и он не пытается подобрать другие слова.

«Забудьте тыщи слов: поверьте, Все можно заменить одним. К чему терзанье, напряженье, В раздумьях морщить лоб тугой», — пишет Хинштейн.