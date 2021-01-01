Хинштейн стихами ответил Шнурову на критику его законопроекта

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 75,46 (+0,11) Инвестиции, 13:29
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 91,98 (-0,09) Инвестиции, 13:29
Копить нельзя потратить: где поставить запятую РБК и Сбер, 16:13 Генпрокуратура признала нежелательной вторую организацию за три дня Политика, 16:12 В АТОР оценили отток работников из отрасли туризма в 50 тыс. человек Бизнес, 16:11 Голикова спрогнозировала снижение числа бедных к 2030 году до 9,6 млн Общество, 16:09 Как Газпромбанк внедряет принципы устойчивого развития Индустрия 4.0, 16:00  Банк «Открытие» решил переименовать стадион «Спартака» Спорт, 15:49 Хабаровский губернатор предложил сделать 31 декабря выходным для женщин Политика, 15:46 HR-революция: на смену обычной занятости идут кадровые маркетплейсы Pro, 15:45 Какие цифровые технологии «Сименс» уже работают в России РБК и «Сименс», 15:44 Путин призвал закрыть «позорную страницу» аварийного жилья Недвижимость, 15:39 ЦБ: цифровой рубль позволит использовать смарт-контракты при госплатежах Крипто, 15:37 Место убийства троих полицейских во Франции. Видео Общество, 15:35 Нурмагомедова признали самым упоминаемым в СМИ российским спортсменом Спорт, 15:32 Дума поддержала законопроект об обязательном сборе ДНК у подозреваемых Политика, 15:31
Общество ,  
0 

Хинштейн стихами ответил Шнурову на критику его законопроекта

Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в стихах ответил музыканту и генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову после того, как он раскритиковал законопроект депутата о запрете мата в социальных сетях. Свой ответ Хинштейн опубликовал в Twitter.

«Такое внимание члена экспертного совета Комитета ГД по культуре, видного певца эпохи С. Шнурова к нашим инициативам лестно. Под впечатлением от его творчества, написал ответ в стихах», — сказал Хинштейн.

Путин ответил на вопрос Шнурова о способах описания жизни без мата
Общество
Сергей Шнуров

В стихотворении депутат говорит о богатстве русского языка и его выразительности. По мнению Хинштейна, для Шнурова мат — это свобода и воля, и он не пытается подобрать другие слова.

«Забудьте тыщи слов: поверьте, Все можно заменить одним. К чему терзанье, напряженье, В раздумьях морщить лоб тугой», — пишет Хинштейн.

В понедельник, 21 декабря, ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в Госдуму поправку, которая обязывает социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент, в том числе информацию «в неприличной форме».

Шнуров раскритиковал законопроект в своем Instagram. Он написал стих с использованием нецензурной лексики, в котором отметил, что «Госдума поступила низко», и охарактеризовал происходящее как безумство.

Читайте на РБК Pro
Ничего личного: как Цукерберг пытается монетизировать WhatsApp РБК Pro: что делает работу мозга эффективнее — нейробиолог Станислас Деан Почему стартапы лгут и как инвестору это обнаружить РБК Pro: от 18 и старше. Как строить карьеру в разные периоды жизни

На большой пресс-конференции президента Владимира Путина Шнуров его спросил, как простому человеку не использовать мат, описывая «эту жизнь». На что Путин посоветовал обратиться к классике и использовать слово «редиска».

Александр Хинштейн Сергей Шнуров мат стихи
Материалы по теме
Шнуров раскритиковал артистов из-за жалоб на упавшие после COVID доходы
Общество
СМИ сообщили об оштрафованной за мат в WhatsApp жительнице Казани
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter