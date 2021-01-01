Политика , 23 дек, 12:56
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Госдума приняла закон об ответных мерах за цензуру российских СМИ
Вид на здание Государственной думы РФ
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий санкции за цензуру со стороны интернет-ресурсов в отношении российских СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты.
«Владелец ресурса может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод, если будет ограничение распространения пользователями интернета общественно значимой информации в России», — сообщили в пресс-службе.
Закон предусматривает блокировку, замедление трафика и административные штрафы.
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