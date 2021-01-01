Синоптик спрогнозировала похолодание в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве и области с выходных начнут усиливаться морозы, в начале следующей недели в столице температура может понизиться до минус десяти градусов. Об этом РБК сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Кратковременное похолодание ожидается уже в ночь на 24 декабря, однако потом морозы начнут ослабевать. «Максимальная температура сегодня прогнозируется на уровне минус два-четыре градуса в первой половине дня, к вечеру морозы усилятся до минус пяти-семи градусов. Предстоящая ночь будет морозной, с температурой около минус восемь-девять градусов. Но начиная с завтрашнего дня морозы начнут ослабевать», — рассказала Волосюк. Она добавила, что в конце недели столбики термометров приблизятся к нулевой отметке. Это связано с приближением циклона, который уже в пятницу, 25 декабря, принесет волну сырого и теплого воздуха.

Волосюк не исключила усиление снегопадов и повышение температуры как минимум до нуля. «Но такая температура надолго не задержится. В выходные, с отходом этого вихря на северо-восток, у нас и снегопады ослабеют и начнут усиливаться морозы. По предварительным оценкам, в начале следующей недели ночью температура может понизиться до минус десяти градусов, а в московском регионе и до минус 15. Понедельник окажется достаточно холодным днем с температурой минус три-восемь градусов», — сообщила она. При это уже на следующий день к Москве с юго-запада приблизится новая порция снеговых облаков, что обеспечит новое повышение температуры.