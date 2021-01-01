Синоптик предупредил о надвигающейся на Москву со снегопадами «Грете»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На регионы центра России, в том числе на Москву, в конце следующей недели обрушатся сильные снегопады и метели, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погода в первой половине новой недели будет спокойной, ее станет определять северо-западное крыло азиатского антициклона. Ожидается пасмурная погода и высокая влажность, при этом существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит около нуля градусов.

Во второй половине недели погоду будет определять

североатлантический циклон «Грета», который принесет обильный снег. В пятницу, 25 декабря, и в ночь на субботу, 26 декабря, на столицу и регионы центра страны обрушатся снегопады и метели, видимость на дорогах ухудшится, образуются снежные заносы.

В Москве, как ожидается, выпадет 20–25 мм осадков — почти половина месячной нормы. Сугробы в городе вырастут до 20 см, в Московской области — до 25 см.