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Синоптик предупредил о надвигающейся на Москву со снегопадами «Грете»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На регионы центра России, в том числе на Москву, в конце следующей недели обрушатся сильные снегопады и метели, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погода в первой половине новой недели будет спокойной, ее станет определять северо-западное крыло азиатского антициклона. Ожидается пасмурная погода и высокая влажность, при этом существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит около нуля градусов.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Во второй половине недели погоду будет определять
североатлантический циклон «Грета», который принесет обильный снег. В пятницу, 25 декабря, и в ночь на субботу, 26 декабря, на столицу и регионы центра страны обрушатся снегопады и метели, видимость на дорогах ухудшится, образуются снежные заносы.

В Москве, как ожидается, выпадет 20–25 мм осадков — почти половина месячной нормы. Сугробы в городе вырастут до 20 см, в Московской области — до 25 см.

Температура в столице понизится до минус 2–5 градусов в пятницу и до 4–7 градусов мороза в субботу. Ветер усилится до 10–15 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал похолодание на европейской территории России с понедельника, 21 декабря. Ночью похолодает до минус 3–8 градусов, днем в понедельник будет до 2–4 градусов мороза. Во вторник температура понизится еще «градуса на два-три», что близко к норме, говорил он.

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