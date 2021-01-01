Мишустин подписал распоряжение о выплатах медикам за борьбу с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 52,3 млрд руб. для стимулирующих выплат медицинским работникам, работающим с пациентами, больными коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Как отмечается в заявлении, выделенные средства позволят обеспечить выплаты за декабрь 2020 года, а также за январь и февраль 2021 года.

Вопрос выделения средств обсуждался на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 22 декабря. Мишустин поручил следить, чтобы новый транш и ранее выделенные средства вовремя доводились до получателей.

«Если видите, что где-то есть проволочки и риски срывов срока, решайте проблему в ручном режиме», — сказал Мишустин.

Помимо прочего, еще 7,9 млрд руб. по распоряжению Мишустина выделят на обеспечение страховых гарантий медработникам, заразившимся коронавирусом. Эти средства направят медикам не только в декабре, но и в январе и феврале 2021 года.

Согласно распоряжению президента России Владимира Путина, медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами, положены ежемесячные стимулирующие выплаты. В частности, для врачей предусмотрены выплаты в размере 80 тыс. руб., для сотрудников среднего медперсонала — в размере 50 тыс. руб., а для сотрудников младшего персонала — 25 тыс. руб. Также выплаты в размере 50 тыс. руб. положены врачам скорой помощи, а фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин — в размере 25 тыс. руб.

Эти выплаты были освобождены от обложения налогом на доход физических лиц (НДФЛ).