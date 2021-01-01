Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 74,67 (+1,36) Инвестиции, 12:44
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 91 (+1,18) Инвестиции, 12:44
В Роспотребнадзоре заявили о контроле ситуации с новым штаммом COVID-19 Общество, 18:15 Роспотребнадзор усилил контроль за мерами против COVID-19 в Москве Общество, 18:09 Росавиация уведомила авиакомпании о приостановке рейсов в Британию Общество, 18:00 В каких регионах 31 декабря будет выходным днем. Карта Общество, 17:56 С чего начинался брокерский бизнес в 1995 году РБК и Открытие Инвестиции, 17:55 Медведев назвал число необходимых в 2021 году доз вакцины Общество, 17:51 США выделят на борьбу с кризисом $900 млрд. Как это скажется на биткоине Крипто, 17:48 Мэр Екатеринбурга станет первым замгубернатора Свердловской области Политика, 17:47 Глава Центра Гамалеи назвал стоимость разработки вакцины «Спутник V» Общество, 17:43 ЦБ зафиксировал «существенный» рост плохих долгов в ипотеке Финансы, 17:38 Рекордный 2020-й: как пандемия повлияла на загородное жилье Подмосковья Недвижимость, 17:29 Мишустин одобрил проект о предоставлении Белоруссии кредита на $1 млрд Экономика, 17:29 Холодец, икра, сливовый пудинг: что готовить на Новый год. Тест РБК «Стиль» и Delivery Club, 17:26 Олимпийского чемпиона из Норвегии приговорили к тюремному сроку Спорт, 17:26
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,07 +2,35% EUR/RUB ₽91,69 +2,08% EUR/USD $1,22 -0,24%
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Роспотребнадзоре заявили о контроле ситуации с новым штаммом COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Роспотребнадзор держит под контролем ситуацию с распространением нового штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, во всех субъектах регионах России организован регулярный отбор материала от больных COVID-19. «Все образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, имеющий большой опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов», — пояснили в пресс-службе.

Что известно о новом штамме коронавируса
Политика
Фото:Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta / Reuters

Там также добавили, что продолжат изучать генетические изменения нового коронавируса, которые могут влиять на возможность идентификации возбудителя, лечение и профилактику инфекции.

На прошлой недели глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса. Позднее, 20 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране обнаружили генетический вариант коронавируса, который может быть на 70% более заразным.

По данным ВОЗ, новый штамм SARS-CoV-2 также зафиксировали в Нидерландах, Дании и Австралии. Ряд европейских стран, а также Россия, после появления нового штамма, временно приостановили авиасообщения в Великобританией.

Читайте на РБК Pro
Ничего личного: как Цукерберг пытается монетизировать WhatsApp РБК Pro: что делает работу мозга эффективнее — нейробиолог Станислас Деан Почему стартапы лгут и как инвестору это обнаружить От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни
коронавирус пандемия новый штамм коронавируса
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,08 +2,36% EUR/RUB ₽91,7 +2,1% EUR/USD $1,22 -0,23%
Материалы по теме
ВОЗ обнаружила новый штамм коронавируса в Дании, Нидерландах и Австралии
Общество
В РФПИ назвали вакцину «Спутник V» эффективной против британского штамма
Общество
В Кремле заявили об отслеживании данных о новом штамме COVID в Британии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter