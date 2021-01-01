В Роспотребнадзоре заявили о контроле ситуации с новым штаммом COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Роспотребнадзор держит под контролем ситуацию с распространением нового штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, во всех субъектах регионах России организован регулярный отбор материала от больных COVID-19. «Все образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, имеющий большой опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов», — пояснили в пресс-службе.

Там также добавили, что продолжат изучать генетические изменения нового коронавируса, которые могут влиять на возможность идентификации возбудителя, лечение и профилактику инфекции.

На прошлой недели глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса. Позднее, 20 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране обнаружили генетический вариант коронавируса, который может быть на 70% более заразным.