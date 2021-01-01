Госдума приняла закон о закрытии данных о силовиках и военных

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Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты.

Изменения вносятся в Закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Как отмечается в пояснительной записке, по действующему законодательству эта мера применима только к тем должностным лицам, жизни и здоровью которых угрожает непосредственная опасность из‑за их служебной деятельности.

Однако, по данным парламентариев, все чаще происходит несанкционированная публикация в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военных. Это негативно влияет на осуществление ими своих полномочий и препятствует борьбе с преступлениями и другими правонарушениями.

В связи с этим при помощи данного законопроекта предлагается установить возможность введения запрета «по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности». Исключения будут сделаны при согласии защищаемого лица на выдачу сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства.

Также законом предусмотрено внесение уточнений в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и введение запрета на разглашение сведений о такой деятельности.

Отмечается, что эти сведения могут предать гласности лишь с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют служебные интересы.

Данный законопроект был внесен в Госдуму 8 декабря. Нижняя палата одобрила законопроект в первом чтении 15 декабря.