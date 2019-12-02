Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 64,41 (+0,33) Quote, 15:59
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 70,97 (+0,43) Quote, 15:59
После обрушения моста в Оренбурге завели уголовное дело Общество, 21:00 Нейросеть и компьютерное зрение: как прогнозировать спрос в магазине РБК и Microsoft, 20:54 Путин подписал закон о физлицах-иноагентах Общество, 20:53 Медведев поручил оцифровать советские законы Общество, 20:52 При взрыве газа в Кабардино-Балкарии пострадали пять человек Общество, 20:51 Путин подписал разрешающий силовикам сбивать дроны закон Общество, 20:45 Мелания Трамп показала «дух Америки» в украшенном к Рождеству Белом доме Общество, 20:31 Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге Общество, 20:25 Сбежать из российской зимы: все о дерзком кроссовере Haval F7X РБК Стиль и Haval, 20:24 Синоптики назвали сроки появления снежного покрова в Центральной России Общество, 20:21 Путин подписал позволяющий продлить полномочия Садовничего закон Общество, 20:12 В результате стрельбы в киевском ресторане пострадал мужчина Общество, 20:02 Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы Бизнес, 19:56 Умный аутлет: из сжигателя денег в прибыльный бизнес РБК и Открытие, 19:55
Общество ,  
0 
Путин подписал разрешающий силовикам сбивать дроны закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий силовикам сбивать беспилотные средства, которые находятся в воздушном пространстве без разрешения. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

Изменения в закон уточняют полномочия по «пресечению нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве» шести ведомств — ФСИН, МВД, Росгвардии, ФСБ, Службы внешней разведки и ФСО. Для защиты жизни, здоровья и имущества людей, а также в случае проведения неотложных следственных действий или антитеррористических мероприятий, они смогут пресекать полет дронов.

Полиция сможет сбивать летающие аппараты, нелегально находящиеся на месте проведения массового мероприятия и прилегающей к нему территории.

Законопроект был внесен в Госдуму в январе 2019 года группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. В ноябре поправки прошли третье чтение в нижней палате парламента.

Согласно действующему законодательству, за нелегальный запуск беспилотника нарушителю может грозит штраф от 50 (для физических лиц) до 300 тыс. руб. (для юрлиц). В случае причинения вреда здоровью в результате несанкционированного полета предусматривается штраф для физических лиц от 2,5 тыс., а для юридических —  до 100 тыс. руб. В случае причинения смерти по неосторожности нарушителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Теги: дроны, закон, Владимир Путин
Материалы по теме
Госдума разрешила силовикам сбивать запущенные без разрешения дроны
Общество
В Росгвардии попросили права отстреливать дроны над охраняемыми объектами
Технологии и медиа
Власти потребовали уголовной ответственности за дроны над объектами ТЭК
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter