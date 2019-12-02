Путин подписал разрешающий силовикам сбивать дроны закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий силовикам сбивать беспилотные средства, которые находятся в воздушном пространстве без разрешения. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

Изменения в закон уточняют полномочия по «пресечению нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве» шести ведомств — ФСИН, МВД, Росгвардии, ФСБ, Службы внешней разведки и ФСО. Для защиты жизни, здоровья и имущества людей, а также в случае проведения неотложных следственных действий или антитеррористических мероприятий, они смогут пресекать полет дронов.

Полиция сможет сбивать летающие аппараты, нелегально находящиеся на месте проведения массового мероприятия и прилегающей к нему территории.

Законопроект был внесен в Госдуму в январе 2019 года группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. В ноябре поправки прошли третье чтение в нижней палате парламента.

Согласно действующему законодательству, за нелегальный запуск беспилотника нарушителю может грозит штраф от 50 (для физических лиц) до 300 тыс. руб. (для юрлиц). В случае причинения вреда здоровью в результате несанкционированного полета предусматривается штраф для физических лиц от 2,5 тыс., а для юридических — до 100 тыс. руб. В случае причинения смерти по неосторожности нарушителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.