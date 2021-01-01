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Общество ,  
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Госдума одобрила в I чтении законопроект о сокрытии данных о силовиках

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет основания для сокрытия личных данных о военных, сотрудниках правоохранительных и контрольных органов, членах их семей. Об этом говорится на сайте Думы.

Запретить выдачу информации третьим лицам сможет орган, «обеспечивающий безопасность». Исключение составят только расследования уголовных дел, проверка на коррупцию или личное согласие человека.

Госдума одобрила законопроект о расширении полномочий полиции
Общество
Фото:Евгений Синицин / Imago Images / Xinhua / ТАСС

Кроме того, предлагается запретить несанкционированное разглашение сведений из запросов силовиков, направляемых гражданам и организациям в процессе оперативно-разыскной деятельности.

Законопроект был внесен 8 декабря, его авторами выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Проект вносит изменения в законы «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и «Об оперативно-розыскной деятельности».

Депутаты предложили расширить основания для закрытия данных о силовиках
Общество
Фото:Григорий Сысоев / ТАСС

В пояснительной записке авторы инициативы отметили, что в последнее время в интернете и телекоммуникационных сетях стала чаще появляться информация о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни силовиков, судей и военнослужащих. «Что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями», — указано в документе.

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Сейчас в России можно скрывать сведения о таких людях, только если из-за их работы их жизни угрожает опасность.

Адвокат Дамир Гайнутдинов указывал, что, если законопроект примут, он ограничит возможности для работы журналистов. «СМИ, очевидно, будут отказывать в ответах на запросы любой информации, касающейся должностных лиц, а также прокуратура сможет обращаться в суд с требованием запретить и заблокировать соответствующие публикации», — пояснял он.

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