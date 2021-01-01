Госдума одобрила в I чтении законопроект о сокрытии данных о силовиках

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет основания для сокрытия личных данных о военных, сотрудниках правоохранительных и контрольных органов, членах их семей. Об этом говорится на сайте Думы.

Запретить выдачу информации третьим лицам сможет орган, «обеспечивающий безопасность». Исключение составят только расследования уголовных дел, проверка на коррупцию или личное согласие человека.

Кроме того, предлагается запретить несанкционированное разглашение сведений из запросов силовиков, направляемых гражданам и организациям в процессе оперативно-разыскной деятельности.

Законопроект был внесен 8 декабря, его авторами выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Проект вносит изменения в законы «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и «Об оперативно-розыскной деятельности».