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Отравление Навального ,  
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Дипломаты Франции и Германии прибыли в МИД из-за санкций по Навальному

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)
Постоянный заместитель посла Германии в России Беате Гжески прибыла в здание МИД. Ее вызвали в дипведомство, чтобы обсудить ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального и санкции Евросоюза против Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости».

В министерство также прибыл посол Франции Пьер Леви и представитель посла Швеции.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что еще 1 октября генеральному директору технического секретариата ОЗХО Фернандо Ариасу был направлен запрос на оказание технического содействия в расследовании отправления Навального. Однако, как сообщает МИД, спустя два с половиной месяца ответ на этот запрос так и не поступил. 

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Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву в августе. Спустя несколько дней его перевезли на лечение в Германию, где было установлено, что оппозиционер был отравлен веществом из той же химической группы, что и яд «Новичок». Врачи из Омска, где в первые дни лечили оппозиционера, заявляли, что в организме больного никаких ядов или следов их пребывания не обнаружено.

В декабре The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали расследование, в котором сообщалось, что к отравлению Навального причастны восемь сотрудников ФСБ, в том числе Константин Кудрявцев. Позднее президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал расследование «легализацией материалов американских спецслужб».

21 декабря Навальный опубликовал видеоролик, в котором под видом помощника секретаря Совета безопасности и экс-директора ФСБ Николая Патрушева разговаривал с Кудрявцевым. По словам последнего, участники операции «обработали» одежду политика так, чтобы «не было следов там, ничего такого». Позднее в ФСБ назвали запись данного разговора подделкой и провокацией.

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