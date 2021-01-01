Дипломаты Франции и Германии прибыли в МИД из-за санкций по Навальному
В министерство также прибыл посол Франции Пьер Леви и представитель посла Швеции.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что еще 1 октября генеральному директору технического секретариата ОЗХО Фернандо Ариасу был направлен запрос на оказание технического содействия в расследовании отправления Навального. Однако, как сообщает МИД, спустя два с половиной месяца ответ на этот запрос так и не поступил.
Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву в августе. Спустя несколько дней его перевезли на лечение в Германию, где было установлено, что оппозиционер был отравлен веществом из той же химической группы, что и яд «Новичок». Врачи из Омска, где в первые дни лечили оппозиционера, заявляли, что в организме больного никаких ядов или следов их пребывания не обнаружено.