Дипломаты Франции и Германии прибыли в МИД из-за санкций по Навальному

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Постоянный заместитель посла Германии в России Беате Гжески прибыла в здание МИД. Ее вызвали в дипведомство, чтобы обсудить ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального и санкции Евросоюза против Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости»

В министерство также прибыл посол Франции Пьер Леви и представитель посла Швеции.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что еще 1 октября генеральному директору технического секретариата ОЗХО Фернандо Ариасу был направлен запрос на оказание технического содействия в расследовании отправления Навального. Однако, как сообщает МИД, спустя два с половиной месяца ответ на этот запрос так и не поступил.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву в августе. Спустя несколько дней его перевезли на лечение в Германию, где было установлено, что оппозиционер был отравлен веществом из той же химической группы, что и яд «Новичок». Врачи из Омска, где в первые дни лечили оппозиционера, заявляли, что в организме больного никаких ядов или следов их пребывания не обнаружено.