В Москве от COVID-19 вылечились еще 5 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в столице вылечились 5003 человека. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Telegram.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 577 544 человек», — говорится в сообщении.

Накануне в Москве от коронавируса вылечились 4798 пациентов, а еще днем ранее — 4790 человек.

По данным оперативного штаба на 21 декабря, всего в столице COVID-19 заболели 743 тыс. человек. При этом по всей России количество зараженных достигло 2,8 млн человек. Из них уже выздоровели 2,2 млн человек.