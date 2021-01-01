В Москве от COVID-19 вылечились еще 5 тыс. человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 74,67 (+1,36) Инвестиции, 21 дек, 12:44
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 91 (+1,18) Инвестиции, 21 дек, 12:44
За сутки в России умер 561 человек c  COVID-19 Общество, 11:08 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 декабря Общество, 11:07 Интерьер новой Lada Niva Travel показали на видео Авто, 11:06 В Москве за сутки выявили 7,2 тыс. новых зараженных коронавирусом Общество, 11:05 В России за сутки коронавирус выявили почти у 29 тыс. человек Общество, 11:05 Правила жизни практикующего архитектора Марко Михича-Ефтича РБК Cтиль и Philips, 11:04 Сооснователь TMT Investment — о трендах в венчурном бизнесе Партнерский материал, 11:03 Как управлять репутацией в Сети и привлекать клиентов без бюджета Pro, 10:55 Культурная трансформация: как LG SIGNATURE помогает музеям меняться Партнерский материал, 10:53 Число ипотечных сделок в Москве выросло в 1,5 раза Недвижимость, 10:50 Китай впервые запустил новейшую ракету-носитель CZ-8 с пятью спутниками Технологии и медиа, 10:49 Андрей Аршавин назвал причины неудач «Зенита» в Лиге чемпионов Спорт, 10:45 Трамп отсрочил шатдаун правительства США Политика, 10:43 Путин вернул Волгоградскую область к московскому времени Общество, 10:40
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,36 +0,75% EUR/RUB ₽92,03 +0,54% EUR/USD $1,22 -0,24%
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве от COVID-19 вылечились еще 5 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в столице вылечились 5003 человека. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Telegram.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 577 544 человек», — говорится в сообщении.

Накануне в Москве от коронавируса вылечились 4798 пациентов, а еще днем ранее — 4790 человек.

По данным оперативного штаба на 21 декабря, всего в столице COVID-19 заболели 743 тыс. человек. При этом по всей России количество зараженных достигло 2,8 млн человек. Из них уже выздоровели 2,2 млн человек.

Собянин назвал долю переболевших коронавирусом московских врачей
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что эпидемия коронавирусной инфекции может закончиться уже к весне 2021 года. По ее словам, все зависит от того, как граждане будут соблюдать антикоронавирусные меры.

Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, жители столицы обязаны соблюдать социальную дистанцию и перчаточно-масочный режим. Кроме того, граждане из групп риска должны находиться в режиме самоизоляции, а треть всех сотрудников предприятий и учащиеся школ и университетов должны перейти на удаленку.

Читайте на РБК Pro
Ничего личного: как Цукерберг пытается монетизировать WhatsApp РБК Pro: что делает работу мозга эффективнее — нейробиолог Станислас Деан Почему стартапы лгут и как инвестору это обнаружить От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни

коронавирус оперативный штаб COVID-19 лечение
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,36 +0,75% EUR/RUB ₽92,03 +0,54% EUR/USD $1,22 -0,24%
Материалы по теме
Байден сделал прививку от коронавируса в прямом эфире
Политика
Собянин назвал долю переболевших коронавирусом московских врачей
Общество
В Дании решили эксгумировать и сжечь заразившихся коронавирусом норок
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter