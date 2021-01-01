Пандемия коронавируса , 21 дек, 11:19
0
В Москве выявили наибольшее с 5 декабря число новых случаев COVID
В Москве за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 7797 человек. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.
Это наибольшее число новых зараженных в столице с 5 декабря. Тогда был выявлен максимум за весь период — 7993 больных.
Отмечается, что за последние сутки в России обнаружено 29 350 новых случаев заражений COVID-19 в 84 регионах стран. Из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни. Умерли за сутки 493 человека. Выздоровели 19 705 человек.
Материал дополняется