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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве выявили наибольшее с 5 декабря число новых случаев COVID

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 7797 человек. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.

Это наибольшее число новых зараженных в столице с 5 декабря. Тогда был выявлен максимум за весь период — 7993 больных.

В России выявили рекордное число заражений COVID-19 за сутки
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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Отмечается, что за последние сутки в России обнаружено 29 350 новых случаев заражений COVID-19 в 84 регионах стран. Из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни. Умерли за сутки 493 человека. Выздоровели 19 705 человек.

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Москва коронавирус COVID-19 заболевшие
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