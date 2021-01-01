Booking.com ответил на обвинения ФАС в злоупотреблении положением

Администрация сайта бронирования проживания в мире Booking.com заявила, что обвинения Федеральной антимонопольной службы России в адрес сервиса в злоупотреблении доминирующим положением на рынке

вызывают разочарование. Об этом РБК сообщили в пресс-службе сайта.

В Booking.com отметили, что пандемия коронавируса нанесла туристической индустрии значительный ущерб и сейчас необходима честная конкуренция и равные условия для всех отельеров.

«Все участники туриндустрии переживают непростые времена, но мы рассчитываем и впредь поддерживать наших партнеров в России, обеспечивая столь необходимый в текущей ситуации спрос и тем самым способствуя скорейшему восстановлению отрасли», — сказали там.

С помощью Booking.com партнеры могут предлагать свои услуги широкому кругу людей по всему миру. Для тех, кто хочет бесплатно рекламировать свои объекты на Booking.com, «компания осуществляет перевод контента на 44 языка, инвестирует средства в рекламное продвижение объектов размещения через различные традиционные и цифровые каналы». С учетом этого Booking.com считает справедливым указание отелями той же цены на Booking.com, что и на их сайте.

Сервис отметил, что потребители «ценят возможность подбора различных вариантов размещения на единой платформе, клиентское обслуживание на родном языке, доступ к проверенным отзывам, фильтрам поиска» и др. Кроме того, это гарантирует, что отели, воспользовавшись бесплатными сервисами Booking.com, не станут завышать цены, побуждая клиентов бронировать через свой сайт.