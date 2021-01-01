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Общество ,  
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Booking.com ответил на обвинения ФАС в злоупотреблении положением

Администрация сайта бронирования проживания в мире Booking.com заявила, что обвинения Федеральной антимонопольной службы России в адрес сервиса в злоупотреблении доминирующим положением на рынке
вызывают разочарование. Об этом РБК сообщили в пресс-службе сайта.

В Booking.com отметили, что пандемия коронавируса нанесла туристической индустрии значительный ущерб и сейчас необходима честная конкуренция и равные условия для всех отельеров.

«Все участники туриндустрии переживают непростые времена, но мы рассчитываем и впредь поддерживать наших партнеров в России, обеспечивая столь необходимый в текущей ситуации спрос и тем самым способствуя скорейшему восстановлению отрасли», — сказали там.

С помощью Booking.com партнеры могут предлагать свои услуги широкому кругу людей по всему миру. Для тех, кто хочет бесплатно рекламировать свои объекты на Booking.com, «компания осуществляет перевод контента на 44 языка, инвестирует средства в рекламное продвижение объектов размещения через различные традиционные и цифровые каналы». С учетом этого Booking.com считает справедливым указание отелями той же цены на Booking.com, что и на их сайте.

Сервис отметил, что потребители «ценят возможность подбора различных вариантов размещения на единой платформе, клиентское обслуживание на родном языке, доступ к проверенным отзывам, фильтрам поиска» и др. Кроме того, это гарантирует, что отели, воспользовавшись бесплатными сервисами Booking.com, не станут завышать цены, побуждая клиентов бронировать через свой сайт.

«Такая ценовая политика имеет важное значение для сохранения существующих условий по предоставлению наших сервисов и услуг партнерам и клиентам», — добавили в Booking.com.

ФАС России выдала второе предупреждение Booking.com
Бизнес
Фото:РБК

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ФАС 21 декабря признала Booking.com виновным в нарушении антимонопольного законодательства. Ведомство считает, что сервис навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия.

В частности, они должны были соблюдать паритет цен, наличия номеров и условий везде, где предлагали свои услуги. Однако при таких условиях отели и гостиницы не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на сайте сервиса, пояснили в ФАС.

В декабре прошлого года ФАС начала расследование против Booking.com. К службе обратилась общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России» с жалобой на требования к отельерам. От сервиса потребовали в течение месяца исключить условия, согласно которым российские отели и гостиницы не могут предлагать номера по более низким ценам. Однако Booking.com не выполнил требования.

Booking.com ФАС
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