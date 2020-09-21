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ФАС России выдала второе предупреждение Booking.com

Фото:РБК
Фото: РБК

ФАС России выдала сервису интернет-бронирования отелей Booking.com второе предупреждение из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Агрегатор навязывал гостиницам, отелям, хостелам и другим средствам размещения условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж (распространения) гостиничных услуг, содержащихся в соглашениях, заключенных между компанией и условной гостиницей», — пояснили в ФАС.

Так, если отель заключал договор с Booking.com о публикации данных на определенных условиях, то он не мог предлагать более выгодные условия (цены, наличие и виды номеров) на своем сайте или стойках информации.

Бизнес обвинил Booking.com в манипулировании отелями
Бизнес
Фото:Pascal Rossignol / Reuters

По мнению ФАС, так сервис обеспечивал себе доминирующее положение среди других агрегаторов на рынке предоставления информации о гостиницах и навязывал заведомо невыгодные условия. Лишение гостиниц возможности устанавливать цену на свои услуги ниже, чем на Booking.com, могло привести к ущемлению интересов и устранению конкуренции, сочла антимонопольная служба.

Booking.com должен исполнить предупреждение в течение месяца — до 18 октября.

Дело против сервиса было возбуждено после обращения в ФАС России общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

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ФАС по итогам рассмотрения жалобы согласилась, что сервис злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке и в ноябре 2019 года предписала Booking отказаться от этой практики.

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