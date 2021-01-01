Сторонники Трампа запланировали его «вторую инаугурацию» 20 января

Нынешний американский лидер отказывается признавать победу своего соперника и по-прежнему пытается оспорить результаты выборов в судах. CNN со ссылкой на неназванных советников Трампа сообщал, что тот в моменты «глубочайшего отрицания» закатывает истерику, заявляя, что не покинет Белый дом в день инаугурации Байдена.

Демократ обвинял соперника в том, что он не желает уважать волю народа, добиваясь через суд отмены результатов выборов в нескольких штатах.

По данным Axios, Трамп откажется от приветствия нового главы государства в Белом доме, вместо этого он отправится

во Флориду, где выступит на митинге против Байдена.