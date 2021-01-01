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Выборы президента США ,  
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Сторонники Трампа запланировали его «вторую инаугурацию» 20 января

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа создали группу в социальной сети Facebook под названием «Вторая церемония инаугурации президента Дональда Трампа» и 20 января 2021 года, когда истекает срок полномочий американского лидера, собираются провести виртуальную церемонию вступления его в должность.

Посетить инаугурацию Трампа высказали желание уже 62 тыс. человек. 263 тыс. интересуются мероприятием.

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Фото:Lynne Sladky / AP

20 января 2021 года должен вступить в должность избранный глава государства демократ Джо Байден. В середине декабря коллегия выборщиков назвала 46-м американским президентом главного соперника Трампа на выборах. Байден получил более 300 голосов выборщиков, тогда как действующий президент — свыше 230. Инаугурация Байдена по традиции пройдет в Вашингтоне.

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Нынешний американский лидер отказывается признавать победу своего соперника и по-прежнему пытается оспорить результаты выборов в судах. CNN со ссылкой на неназванных советников Трампа сообщал, что тот в моменты «глубочайшего отрицания» закатывает истерику, заявляя, что не покинет Белый дом в день инаугурации Байдена.

Демократ обвинял соперника в том, что он не желает уважать волю народа, добиваясь через суд отмены результатов выборов в нескольких штатах.

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По данным Axios, Трамп откажется от приветствия нового главы государства в Белом доме, вместо этого он отправится
во Флориду, где выступит на митинге против Байдена.

Дональд Трамп Джо Байден инаугурация
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