Сторонники Трампа запланировали его «вторую инаугурацию» 20 января
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа создали группу в социальной сети Facebook под названием «Вторая церемония инаугурации президента Дональда Трампа» и 20 января 2021 года, когда истекает срок полномочий американского лидера, собираются провести виртуальную церемонию вступления его в должность.
Посетить инаугурацию Трампа высказали желание уже 62 тыс. человек. 263 тыс. интересуются мероприятием.
20 января 2021 года должен вступить в должность избранный глава государства демократ Джо Байден. В середине декабря коллегия выборщиков назвала 46-м американским президентом главного соперника Трампа на выборах. Байден получил более 300 голосов выборщиков, тогда как действующий президент — свыше 230. Инаугурация Байдена по традиции пройдет в Вашингтоне.