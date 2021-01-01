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СМИ сообщили о планах Трампа на Рождество и Новый год

Действующий президент США Дональд Трамп встретит Рождество и Новый год в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает газета USA Today со ссылкой на источники, получившие информацию от Секретной службы США.

По информации издания, Трамп отправится во Флориду 23 декабря и вернется в Вашингтон 3 января.

Как сообщает газета, на прошлой неделе появлялись предположения, что Трамп проведет Рождество в Белом доме. Также ходили слухи о том, что он уедет в Мар-а-Лаго и не вернется в Вашингтон на инаугурацию избранного президента Джо Байдена, которая намечена на 20 января.

СМИ сообщили об угрозе Трампа не покидать Белый дом
Политика
Дональд Трамп

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Трамп планирует «грандиозный финал» своего президентства, рассчитанный на телеаудиторию. Вместо того, чтобы присутствовать на инаугурации Байдена в Вашингтоне, он может улететь на вертолете из Белого дома, а затем на самолете Air Force One (так в США обозначают любой борт, на котором находится глава государства) отправиться во Флориду, чтобы выступить там на митинге против нового президента, передавало издание.

Однако официальный представитель Белого дома Джадд Дир сообщил Axios, что анонимным источникам не стоит доверять, а Трамп позже сам объявит о своих планах на 20 января.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. В понедельник, 14 декабря (15 декабря по московскому времени), необходимое число участников коллегии выборщиков, которая принимает окончательное решение, проголосовало за Байдена.

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Еще до официального объявления результатов голосования американские СМИ сообщили о победе Байдена. Трамп отказывался признавать свое поражение. Он заявлял о масштабных фальсификациях и пытался оспорить итоги голосования в суде, однако большинство исков было отклонено.

Дональд Трамп Новый год США
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