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Выборы президента США ,  
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СМИ сообщили об угрозе Трампа не покидать Белый дом

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Erin Schaff / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Об этом рассказали CNN неназванные советники Трампа.

Как отмечает телеканал, об этом глава государства говорит в моменты «глубочайшего отрицания». «Он устраивает чертову истерику. На самом деле он собирается уйти», — отметил один из них.

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Дональд Трамп

Ранее стало известно, что Трамп продолжит участвовать в судебных процессах по оспариванию результатов президентских выборов в США.

Голосование состоялось 3 ноября, еще до объявления официальных результатов американские СМИ отдали победу кандидату от Демократической партии Байдену. Трамп отказался признать поражение и заявил о масштабных фальсификациях. Он попытался оспорить итоги голосования в суде, но большинство исков было отклонено.

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Джо Байден

В понедельник, 14 декабря (15 декабря по московскому времени), необходимое число участников коллегии выборщиков, которая принимает окончательное решение, проголосовало за Байдена. Церемония инаугурации пройдет в Вашингтоне 20 января.

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Ранее издание Axios со ссылкой на источники писало, что Трамп пропустит инаугурацию и не будет приветствовать нового президента. Вместо этого он планирует улететь 20 января из Белого дома и отправиться во Флориду, чтобы выступить там на митинге против Байдена.

Дональд Трамп США Белый дом
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