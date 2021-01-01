СМИ сообщили об угрозе Трампа не покидать Белый дом

Дональд Трамп (Фото: Erin Schaff / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Об этом рассказали CNN неназванные советники Трампа.

Как отмечает телеканал, об этом глава государства говорит в моменты «глубочайшего отрицания». «Он устраивает чертову истерику. На самом деле он собирается уйти», — отметил один из них.

Ранее стало известно, что Трамп продолжит участвовать в судебных процессах по оспариванию результатов президентских выборов в США.

Голосование состоялось 3 ноября, еще до объявления официальных результатов американские СМИ отдали победу кандидату от Демократической партии Байдену. Трамп отказался признать поражение и заявил о масштабных фальсификациях. Он попытался оспорить итоги голосования в суде, но большинство исков было отклонено.