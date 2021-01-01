Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 73,12 (-0,59) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 88,77 (-0,36) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 декабря Общество, 11:15 Как поставить диабет под контроль Партнерский материал, 11:15 В Москве COVID-19 нашли у 6,6 тыс. человек за сутки Общество, 11:09 За сутки в России выявили 28 тыс. случаев COVID-19 Общество, 11:05 В России за сутки от коронавируса умерли 560 человек Общество, 11:04 Эксперты сравнили траты россиян и американцев на новогодние подарки Общество, 11:00 «Бесшовная» удаленка на природе: место, где хочется жить и работать РБК и Сколково Парк, 10:52 Белоусов возглавил рабочую группу по ситуации с ценами на продукты Политика, 10:46 Суд не стал арестовывать полгода прятавшую ребенка в шкафу мать Общество, 10:40 Сотникова посоветовала фигуристке Медведевой подумать об уходе из спорта Спорт, 10:36 Врачи объяснили опасность ношения одной маски несколько дней подряд Общество, 10:26 Попросивший у Путина гражданство итальянец получил российский паспорт Общество, 10:09 Энергетика, фарма и мобильная связь: рейтинг самых недооцененных компаний Инвестиции, 10:07 Что приготовил японский премиум-бренд косметики к Новому году РБК и Cle de Peau Beaute, 10:02
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Общество ,  
0 

Эксперты сравнили траты россиян и американцев на новогодние подарки

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Россияне планируют потратить на предстоящие новогодние и рождественские праздники в разы меньше, чем жители США. При этом самыми популярными подарками в России станут парфюмерия, сувениры и игрушки. Свой опрос провел сервис онлайн-исследований Oprosso. С его результатами ознакомился РБК.

Почти треть россиян (30%) собираются потратить на подарки своим близким от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 28% респондентов запланировали на это от 2 тыс. до 5 тыс. руб. Меньше 2 тыс. руб. в преддверии праздников готовы выделить 14,7% опрошенных. Подарки на сумму от 10 тыс. до 15 тыс. руб. вручат своим близким 17,6%. Более 15 тыс. руб. планируют потратить лишь 9,6% россиян. Сумму 15 тыс. руб. исследователи обозначили как пороговую, на начало декабря она была эквивалентна $200.

Исследователи Oprosso сопоставили полученные данные с анализом Национальной федерации ретейла США. По нему, в среднем американцы потратят на подарки к Рождеству около $997 (на 5% меньше, чем в прошлом году).

Ozon назвал средний чек на елку и новогодние украшения
Общество
Фото:Gabriel Kuchta / Getty Images

В России на праздники чаще всего планируют покупать в качестве подарков парфюмерию (69%), сувениры (50,7%) и игрушки (49%). Технику намерены приобрести 39% респондентов. В соответствии с тезисом, что книга — лучший подарок, собираются действовать 22% россиян. Кстати, число тех, кто хотел бы получить в подарок книгу, примерно такое же — 20%. Похожая ситуация и с украшениями: их будут дарить и хотели бы получить около 30% опрошенных.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани. Среди респондентов — 55% женщин и 45% мужчин в возрасте от 25 до 50 лет. Oprosso проводила исследование с 1 по 5 декабря.

10 декабря стало известно, что на празднование приближающегося Нового года жители России планируют потратить в среднем по 25 тыс. руб. Как выяснила компания Deloitte, по сравнению с прошлым годом россияне намерены сократить расходы на подарки и в то же время увеличить траты на новогодний стол.

Читайте на РБК Pro
Бородатая планета: как хипстеризация охватила весь мир — The Economist Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Максим Ноготков: в России невозможно создать Кремниевую долину РБК Pro: карьерный маркетинг. Какие инструменты помогут найти работу

А сервис «Работа.ру» выяснил, что граждане России стали больше рассчитывать на новогоднюю премию на работе. Если в прошлом году ее надеялись получить 30%, то в конце этого — уже 37%.

Deloitte узнала о планировании россиянами рекордных трат на Новый год
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

новогодние подарки исследование Новый год
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Материалы по теме
Deloitte узнала о планировании россиянами рекордных трат на Новый год
Общество
ВТБ выявил снижение спроса на новогодний отдых в Москве почти в два раза
Общество
Ozon назвал средний чек на елку и новогодние украшения
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter