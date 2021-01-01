Эксперты сравнили траты россиян и американцев на новогодние подарки

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Россияне планируют потратить на предстоящие новогодние и рождественские праздники в разы меньше, чем жители США. При этом самыми популярными подарками в России станут парфюмерия, сувениры и игрушки. Свой опрос провел сервис онлайн-исследований Oprosso. С его результатами ознакомился РБК.

Почти треть россиян (30%) собираются потратить на подарки своим близким от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 28% респондентов запланировали на это от 2 тыс. до 5 тыс. руб. Меньше 2 тыс. руб. в преддверии праздников готовы выделить 14,7% опрошенных. Подарки на сумму от 10 тыс. до 15 тыс. руб. вручат своим близким 17,6%. Более 15 тыс. руб. планируют потратить лишь 9,6% россиян. Сумму 15 тыс. руб. исследователи обозначили как пороговую, на начало декабря она была эквивалентна $200.

Исследователи Oprosso сопоставили полученные данные с анализом Национальной федерации ретейла США. По нему, в среднем американцы потратят на подарки к Рождеству около $997 (на 5% меньше, чем в прошлом году).

В России на праздники чаще всего планируют покупать в качестве подарков парфюмерию (69%), сувениры (50,7%) и игрушки (49%). Технику намерены приобрести 39% респондентов. В соответствии с тезисом, что книга — лучший подарок, собираются действовать 22% россиян. Кстати, число тех, кто хотел бы получить в подарок книгу, примерно такое же — 20%. Похожая ситуация и с украшениями: их будут дарить и хотели бы получить около 30% опрошенных.