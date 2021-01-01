Россияне заинтересовались инкубаторами для яиц и дробилками винограда

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Россияне заинтересовались фермерством и закупаются сепараторами для молока, инкубаторами для яиц и дробилками винограда. Граждане стали заказывать товары для фермерства вдвое чаще, следует из исследования интернет-магазина Ozon (есть у РБК).

Ozon отмечает, что продажи таких товаров с января по ноябрь 2020 года увеличились в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Наибольший интерес проявляют жители Московской области, на них приходится 22% всех заказов фермерских товаров за текущий год. Далее идут жители Краснодара, их доля составляет 12%, затем жители Казани — 10% заказов.

«Несмотря на распространенное мнение, что сельское хозяйство не интересует горожан, Москва и Санкт-Петербург обеспечили 17% заказов товаров для фермерства в этом году», — отмечается в исследовании.