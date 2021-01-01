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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор усилил контроль за мерами против COVID-19 в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор Москвы усилил контроль за соблюдением мер против распространения COVID-19 в общественных местах. Это следует из сообщения на сайте ведомства.

«Управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах, особое внимание уделяется объектам массового сосредоточения людей», — говорится в сообщении.

Усиление контроля связано с ростом заболеваемости. В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле.

В Роспотребнадзоре допустили стабилизацию ситуации с COVID-19 в Москве
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В Москве за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 7797 человек, что стало наибольшим количеством инфицированных более чем за две недели в городе. За последние сутки в России обнаружено максимальное за все время число новых случаев заражения — 29 350.

Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря об эпидемиологической ситуации в городе, назвал ее сложной. Он попросил москвичей «предельно аккуратно» готовиться к Новому году, не забывая об установленных ограничениях. При этом глава города отметил, что в столице в период праздников не будут вводить новых ограничений.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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