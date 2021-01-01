В Роспотребнадзоре допустили стабилизацию ситуации с COVID-19 в Москве

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Ситуация с коронавирусом в Москве, скорее всего, стабилизировалась, но говорить о стабилизации в России пока рано, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает ТАСС.

«Ситуация с коронавирусом в разных регионах запаздывает на две-три недели, поэтому динамики эпидпроцесса абсолютно разные. Москва, может быть, как раз и вышла на фазу стабилизации», — отметил он.

Горелов напомнил, что ключевым показателем развития эпидемического процесса является коэффициент распространения коронавируса. Когда данный коэффициент опустится ниже 0,7, можно будет ослаблять ограничительные меры, добавил он.

По подсчетам ТАСС, сейчас в России и Москве данные показатели составляют 0,96 и 0,81 соответственно.