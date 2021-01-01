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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре допустили стабилизацию ситуации с COVID-19 в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ситуация с коронавирусом в Москве, скорее всего, стабилизировалась, но говорить о стабилизации в России пока рано, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает ТАСС.

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«Ситуация с коронавирусом в разных регионах запаздывает на две-три недели, поэтому динамики эпидпроцесса абсолютно разные. Москва, может быть, как раз и вышла на фазу стабилизации», — отметил он.

Горелов напомнил, что ключевым показателем развития эпидемического процесса является коэффициент распространения коронавируса. Когда данный коэффициент опустится ниже 0,7, можно будет ослаблять ограничительные меры, добавил он.

По подсчетам ТАСС, сейчас в России и Москве данные показатели составляют 0,96 и 0,81 соответственно.

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Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

Накануне Горелов говорил, что осенний рост заболеваемости коронавирусом можно объяснить погодными факторами. Он также отмечал, что данные о числе заболевших растут в том числе из-за роста числа проводимых тестов.

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Эксперт также описал два сценария развития эпидситуации в России. Если население будет соблюдать рекомендации и не станет нарушать ограничительные меры, то «закрепится стабилизация эпидпроцесса». В случае нарушения мер возможен откат к прежним значениям суточного прироста, говорил Горелов.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Роспотребнадзор коронавирус Москва Россия
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