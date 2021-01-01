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Пандемия коронавируса ,  
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Медведев назвал число необходимых в 2021 году доз вакцины

Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

На первое полугодие следующего года России необходимо более 45 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании о производстве и внедрении отечественных вакцин против COVID-19, передает ТАСС.

«Согласно оценкам Министерства здравоохранения [РФ], это более 45 млн доз на первые шесть месяцев следующего года», — сказал Медведев.

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Фото:Антон Ваганов / Reuters

По его словам, уже произвели более 1,5 млн доз вакцины «Спутник V», около 500 тыс. введено в гражданский оборот.

Зампред Совбеза также добавил, что в ряде центров по распределению вакцины есть необходимость дооснащения оборудованием части центров по распределению вакцины. «На это нужно обратить внимание», — сказал он, добавив, что в начале 2021 года планируется запустить горячую линию по вопросам логистики вакцин.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что
в России в гражданский оборот поступило около 320 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V». В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что вне клинических исследований вакцину уже получили более 200 тыс. россиян. Однако Гинцбург не согласился с ним. По его словам, сейчас сложно подсчитать, потому что вакцина «плывет, летит и едет к своему конечному потребителю».

В Москве вакцинация от COVID-19 началась 5 декабря. 14 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что вакцину получили все российские регионы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус Дмитрий Медведев российская вакцина
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