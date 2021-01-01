Медведев назвал число необходимых в 2021 году доз вакцины
На первое полугодие следующего года России необходимо более 45 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании о производстве и внедрении отечественных вакцин против COVID-19, передает ТАСС.
«Согласно оценкам Министерства здравоохранения [РФ], это более 45 млн доз на первые шесть месяцев следующего года», — сказал Медведев.
По его словам, уже произвели более 1,5 млн доз вакцины «Спутник V», около 500 тыс. введено в гражданский оборот.
Зампред Совбеза также добавил, что в ряде центров по распределению вакцины есть необходимость дооснащения оборудованием части центров по распределению вакцины. «На это нужно обратить внимание», — сказал он, добавив, что в начале 2021 года планируется запустить горячую линию по вопросам логистики вакцин.