Медведев назвал число необходимых в 2021 году доз вакцины

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На первое полугодие следующего года России необходимо более 45 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании о производстве и внедрении отечественных вакцин против COVID-19, передает ТАСС.

«Согласно оценкам Министерства здравоохранения [РФ], это более 45 млн доз на первые шесть месяцев следующего года», — сказал Медведев.

По его словам, уже произвели более 1,5 млн доз вакцины «Спутник V», около 500 тыс. введено в гражданский оборот.

Зампред Совбеза также добавил, что в ряде центров по распределению вакцины есть необходимость дооснащения оборудованием части центров по распределению вакцины. «На это нужно обратить внимание», — сказал он, добавив, что в начале 2021 года планируется запустить горячую линию по вопросам логистики вакцин.