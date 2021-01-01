Порядка 320 тыс. доз вакцины «Спутник V» поступило в гражданский оборот

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России в гражданский оборот поступило примерно 320 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что вне клинических исследований вакцину против коронавирусной инфекции уже получили более 200 тыс. россиян. Но Гинцбург не согласился с ним. Он пояснил, что на данный момент это сложно подсчитать, потому что вакцина «плывет, летит и едет к своему конечному потребителю».

В Москве вакцинация против коронавирусной инфекции началась 5 декабря. В первую очередь прививку получат медики, учителя и социальные работники, а также работники культуры, торговли, сферы услуг и сотрудники МФЦ. 14 декабря электронная запись на вакцинацию началась в Подмосковье. Также 14 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко отчитался, что вакцину получили все российские регионы.