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Пандемия коронавируса ,  
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Вакцина против COVID-19 поступила во все регионы России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Все регионы России получили вакцину против коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на социальном онлайн-форуме «Единой России». Трансляция велась на странице партии в социальной сети Facebook.

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Регионы смогут начать масштабную вакцинацию населения. «Хочу сказать, что поручение президента выполнено. Партии [вакцины] для масштабной вакцинации доставлены сегодня во все регионы России», — сказал Мурашко.

11 декабря глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что вакцину поставили в 83 региона, вакцину на тот момент не получили Магаданская область и Чукотка. 

В начале декабря президент Владимир Путин поручил приступить к вакцинации населения от коронавируса, прежде всего врачей и учителей. Он сообщил, что в ближайшие несколько дней объемы производства вакцины достигнут 2 млн доз, что позволяет начать «если не массовую, то масштабную вакцинацию».

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы подготовить всю необходимую инфраструктуру для доставки вакцины против COVID-19.

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В Москве к вакцинации против коронавирусной инфекции приступили с 5 декабря. В первую очередь прививку сделают медикам, учителям и социальным работникам, а также работникам культуры, торговли, сферы услуг и сотрудникам МФЦ. С 14 декабря электронная запись на прививки открылась в Подмосковье.

Михаил Мурашко вакцина коронавирус
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