Вакцина против COVID-19 поступила во все регионы России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Все регионы России получили вакцину против коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на социальном онлайн-форуме «Единой России». Трансляция велась на странице партии в социальной сети Facebook.

Регионы смогут начать масштабную вакцинацию населения. «Хочу сказать, что поручение президента выполнено. Партии [вакцины] для масштабной вакцинации доставлены сегодня во все регионы России», — сказал Мурашко.

11 декабря глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что вакцину поставили в 83 региона, вакцину на тот момент не получили Магаданская область и Чукотка.

В начале декабря президент Владимир Путин поручил приступить к вакцинации населения от коронавируса, прежде всего врачей и учителей. Он сообщил, что в ближайшие несколько дней объемы производства вакцины достигнут 2 млн доз, что позволяет начать «если не массовую, то масштабную вакцинацию».