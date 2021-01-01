Вирусологи оценили опасность британского штамма коронавируса

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Зарегистрированный в Великобритании новый штамм коронавируса будет распространяться быстрее и увеличит нагрузку на медицину. Об этом сообщили опрошенные РБК вирусологи.

По мнению ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессора вирусологии Александра Чепурнова, занесение нового штамма в другие страны, в том числе в Россию, вполне вероятно.

«Я думаю, что все равно расползаться это будет, не настолько у нас у всех перекрыты границы. Надо понимать, что мы все давно находимся в состоянии легкой истерики, и поэтому любые такие вещи воспринимаются, может быть, излишне эмоционально. В любом случае ничего хорошего это не добавляет, это увеличивает количество больных и скорость распространения вируса», — заявил он.

По словам вирусолога, поскольку новый вариант вируса способен распространяться быстрее, он постепенно будет замещать исходный штамм. «Любой биологический организм, у которого есть преимущество хоть по скорости распространения, хоть по множественности размножения, он всегда будет побеждать своего предшественника, у которого все эти моменты слабее», — отметил Чепурнов.