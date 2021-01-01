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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили опасность британского штамма коронавируса

Фото: Carlos Gil / Getty Images
Фото: Carlos Gil / Getty Images

Зарегистрированный в Великобритании новый штамм коронавируса будет распространяться быстрее и увеличит нагрузку на медицину. Об этом сообщили опрошенные РБК вирусологи.

По мнению ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессора вирусологии Александра Чепурнова, занесение нового штамма в другие страны, в том числе в Россию, вполне вероятно.

«Я думаю, что все равно расползаться это будет, не настолько у нас у всех перекрыты границы. Надо понимать, что мы все давно находимся в состоянии легкой истерики, и поэтому любые такие вещи воспринимаются, может быть, излишне эмоционально. В любом случае ничего хорошего это не добавляет, это увеличивает количество больных и скорость распространения вируса», — заявил он.

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Фото:Chris J Ratcliffe / Getty Images

По словам вирусолога, поскольку новый вариант вируса способен распространяться быстрее, он постепенно будет замещать исходный штамм. «Любой биологический организм, у которого есть преимущество хоть по скорости распространения, хоть по множественности размножения, он всегда будет побеждать своего предшественника, у которого все эти моменты слабее», — отметил Чепурнов.

Ограничение авиасообщения ряда стран с Великобританией является разумной мерой хотя бы временного недопущения распространения нового типа коронавируса, считает вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Конечно, человек — упрямое создание, и кто-то будет ездить, рано или поздно это занесут в другие страны. Но если возможно оградиться, лучше такие меры принять. Еще до того, как его свойства описали, наверное, какие-то контакты были с Великобританией, и, наверное, он поехал дальше», — заявил Аграновский.

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Вирусолог отметил, что, вероятнее всего, на течение болезни новый штамм не повлияет, более смертоносным он не будет. «Но он будет быстрее заражать новых людей. А поскольку даже исходник заражал достаточно быстро, он такой липучий вирус, то это предмет для беспокойства», — сообщил он.

По оценке Аграновского, несмотря на недостаточную информацию о новом штамме, можно предположить, что существующие вакцины будут его блокировать.

«Белок шипа или его часть являются активным компонентом вакцины, эта вакцина вводится в организм, и в ответ вырабатываются антитела. Но они вырабатываются ко многим местам этого белка. И если возникла новая мутация и вирус быстрее распространяется, у него, наверное, немного другой белок шипа. Но не весь он перестроен кардинальным образом, это крайне маловероятно. Скорее всего, такой новый вариант будет мишенью для существующих вакцин, которые будут его нейтрализовывать, блокировать. Так что на это надежда есть», — пояснил он.

Об обнаружении нового типа коронавируса сообщили в Минздраве Великобритании 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявлял, что новый генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее. Доказательств, что он приводит к более тяжелому течению болезни, пока нет.

Позднее новый штамм коронавируса нашли у пациентов в Нидерландах, Дании и Австралии, Италии и ЮАР. Из-за угрозы распространения инфекции ряд стран ограничил авиасообщение с Великобританией. Россия пока не планирует закрывать авиасообщение. В оперативном штабе сообщили, что ситуация находится под контролем.

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Источник: JHU
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