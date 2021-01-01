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Пандемия коронавируса ,  
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Центр Гамалеи подписал с AstraZeneca меморандум по борьбе с COVID-19

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters
Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) совместно с англо-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca, Российским   фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией «Р-Фарм» заключили меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции поздравил с подписанием документов, сообщается на сайте Кремля.

«Хотел бы еще раз поздравить вас с подписанием меморандума о сотрудничестве и пожелать успехов в совместной, без всякого преувеличения чрезвычайно нужной и благородной работе. Спасибо большое!» — сказал глава государства.

В ходе обращения Путин выразил уверенность в том, что сотрудничество российских специалистов с AstraZeneca позволит добиться прорыва не только в работе над вакцинами, но и над целой линейкой других жизненно необходимых препаратов.

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Фото:Mikael Sjoberg / Bloomberg

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус COVID-19 сотрудничество
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