Кремль в ответ на вопрос о сбитом вертолете сообщил о диалоге с Баку

Место крушения российского вертолёта Ми-24 (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Азербайджан и Россия ведут тесный и конструктивный диалог по всем вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Москва и Баку по всем вопросам находятся в состоянии регулярного, тесного, конструктивного диалога», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, сотрудничает ли Азербайджан по вопросу расследования сбитого вертолета. От дальнейших комментариев Песков отказался.

Минобороны России сообщило о крушении вертолета Ми-24 на территории Армении 9 ноября.

По данным ведомства, вертолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса вблизи границы с Азербайджаном, рядом с армянским населенным пунктом Ерасх, сообщили в ведомстве. В Минобороны отмечали, что в это время вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы. В результате попадания ракеты Ми-24 потерял управление и упал в горной местности. В результате обстрела два члена экипажа погибли, третий был ранен — его эвакуировали с травмами средней тяжести.