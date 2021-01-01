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Политика ,  
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Кремль в ответ на вопрос о сбитом вертолете сообщил о диалоге с Баку

Место крушения российского вертолёта Ми-24
Место крушения российского вертолёта Ми-24 (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Азербайджан и Россия ведут тесный и конструктивный диалог по всем вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Москва и Баку по всем вопросам находятся в состоянии регулярного, тесного, конструктивного диалога», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, сотрудничает ли Азербайджан по вопросу расследования сбитого вертолета. От дальнейших комментариев Песков отказался.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Минобороны России сообщило о крушении вертолета Ми-24 на территории Армении 9 ноября.

По данным ведомства, вертолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса вблизи границы с Азербайджаном, рядом с армянским населенным пунктом Ерасх, сообщили в ведомстве. В Минобороны отмечали, что в это время вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы. В результате попадания ракеты Ми-24 потерял управление и упал в горной местности. В результате обстрела два члена экипажа погибли, третий был ранен — его эвакуировали с травмами средней тяжести.

Впоследствии официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что Ми-24 был сбит в воздушном пространстве вне зоны боевых действий.

Ответственность за крушение вертолета взял на себя Азербайджан. В МИД республики заявили, что крушение произошло «в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны».Также в Баку отметили, что вертолет летел в темное время суток, а воздушная техника ВВС России ранее не была замечена в этом районе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес российской стороне извинения.

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В Кремле извинения Азербайджана приняли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение тем, что Баку «моментально» признал ошибку, пообещал расследовать обстоятельства гибели российских военных и наказать виновных.

В свою очередь, генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту обстрела Ми-24 Вооруженными силами Азербайджана.

Президент России Владимир Путин наградил членов экипажа вертолета орденами Мужества. Среди погибших — лейтенант Владислав Грязин, майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин.

Дмитрий Песков Азербайджан Нагорный Карабах вертолет Ми-24
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