Минобороны заявило об атаке на Ми-24 вне зоны боевых действий в Карабахе

Обломки вертолета Ми-24 (Фото: mes.am)

Российский Ми-24, который был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении, находился вне зоны боевых действий. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщение поступило в РБК.

«Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий», — говорится в сообщении.

Ранее МИД Азербайджана подтвердил, что вертолет Ми-24 был случайно сбит азербайджанскими военными. Ведомство принесло извинения за сбитый вертолет, выразило соболезнования семьям погибших и заявило о готовности выплатить компенсацию. По словам азербайджанской стороны, инцидент произошел «в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны». В Баку подчеркивали, что «полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения».