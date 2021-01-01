Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 73,32 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 13:49
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 89,83 (+0,54) Инвестиции, 18 дек, 13:49
Mail.ru Group и «Ростелеком» запустят аналог Zoom для школьников Технологии и медиа, 06:00 Больше половины бизнеса не воспользовалась господдержкой в пандемию Бизнес, 06:00 В «Справедливой России» разработают закон о выплатах родителям Общество, 05:27 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 05:10 Хуснуллин поручил проверить рост цен на жилье Бизнес, 05:00 Роспотребнадзор предупредил об ограничениях после вакцинации от COVID Общество, 04:56 Штаб Трампа вновь потребовал пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании Политика, 04:45 Вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса для России Общество, 04:22 Финляндия ограничила авиасообщение с Великобританией из-за угрозы COVID Общество, 03:53 Правила жизни практикующего архитектора Марко Михича-Ефтича РБК Cтиль и Philips, 03:40 В Великобритании назвали период появления нового штамма коронавируса Общество, 03:19 Ростуризм оценил убытки отрасли по итогам года в 2,1 трлн руб. Бизнес, 03:15 В Москве два человека погибли в ДТП с грузовиком при съезде на МКАД Общество, 02:48 Новостройки Москвы: как выбрать, где посмотреть, что ожидать Партнерский материал, 02:26
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,35 +0,71% EUR/RUB ₽89,82 +0,52% EUR/USD $1,22 -0,15%
Антикризисные меры ,  
0 

Больше половины бизнеса не воспользовалась господдержкой в пандемию

Фото: Антон Буценко / ТАСС
Фото: Антон Буценко / ТАСС

Больше половины представителей российского малого и среднего бизнеса не воспользовались предложенными властями мерами поддержки. Об этом сообщил разработчик программного обеспечения для бизнеса «Мегаплан» по итогам проведенного опроса (результаты есть у РБК).

В исследовании приняли участие 1,4 тыс. сотрудников и руководителей компаний малого и среднего предпринимательства.

Среди антикризисных мер, озвученных президентом и подготовленных властями, наиболее популярными оказались возможность отсрочки налоговых и страховых выплат, а также безвозмездная помощь от государства в размере 12,1 тыс. руб. на сотрудника — ими воспользовались чуть больше 16% респондентов.

Собянин одобрил пятый пакет мер помощи бизнесу и продлил льготную аренду
Бизнес
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

8% предпринимателей получили отсрочку по выплате аренды, 7,7% — кредитными каникулами. При этом 52,7% опрошенных признались, что не использовали ни одну из предложенных правительством мер поддержки.

Ограничения в работе бизнеса, введенные властями, поддерживают 11,2% представителей малого и среднего бизнеса. 44,1% опрошенных считают эти меры несправедливыми, а 44,6% респондентов согласны с ними лишь наполовину.

Путин не исключил дополнительную поддержку самозанятых
Экономика
<p>Владимир Путин</p>

Читайте на РБК Pro
Куда заведет Volkswagen одержимость Илоном Маском С ним не договориться: как налоговые роботы вычисляют нарушителей Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Психолог Сьюзан Дэвид: неверная мотивация — верный способ «сломать мозг»

В мае 2020 года Центра стратегических разработок (ЦСР) выяснил, что из-за бюрократии, отказов банков и несговорчивости арендодателей только 10% российских компаний получили поддержку от властей.

Июньское исследование компании «Бухсофт» показало, что треть работодателей отказались от предложенных правительством мер поддержки в пандемию. Кредитные каникулы, беспроцентные займы, отсрочку арендных платежей и
автоматическое продление лицензии бизнес назвал неэффективными мерами.

пандемия Россия господдержка коронавирус
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,35 +0,71% EUR/RUB ₽89,82 +0,52% EUR/USD $1,22 -0,15%
Материалы по теме
Собянин назвал работу без локдауна главной мерой поддержки в пандемию
Общество
Собянин одобрил пятый пакет мер помощи бизнесу и продлил льготную аренду
Бизнес
Минэкономразвития не увидело «драматического» сокращения малого бизнеса
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter