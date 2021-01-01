Больше половины бизнеса не воспользовалась господдержкой в пандемию

Фото: Антон Буценко / ТАСС

Больше половины представителей российского малого и среднего бизнеса не воспользовались предложенными властями мерами поддержки. Об этом сообщил разработчик программного обеспечения для бизнеса «Мегаплан» по итогам проведенного опроса (результаты есть у РБК).

В исследовании приняли участие 1,4 тыс. сотрудников и руководителей компаний малого и среднего предпринимательства.

Среди антикризисных мер, озвученных президентом и подготовленных властями, наиболее популярными оказались возможность отсрочки налоговых и страховых выплат, а также безвозмездная помощь от государства в размере 12,1 тыс. руб. на сотрудника — ими воспользовались чуть больше 16% респондентов.

8% предпринимателей получили отсрочку по выплате аренды, 7,7% — кредитными каникулами. При этом 52,7% опрошенных признались, что не использовали ни одну из предложенных правительством мер поддержки.