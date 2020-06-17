Треть российских компаний отказались от господдержки

Предложенные правительством меры они посчитали неэффективными. Наибольшие вопросы вызвала идея субсидий на выплаты зарплат

Около трети российских компаний отказались от государственной поддержки. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Актион-МЦФЭР» (есть у РБК), в ходе которого были опрошены представители трех тысяч компаний.

Отказ они аргументировали неэффективностью, по их мнению, предложенных мер. Наибольшие сомнения у 80% опрошенных вызвало предложение по безвозмездным субсидиям на выплаты зарплат сотрудникам (по МРОТ). У 46% — идея снижения страховых взносов.

Неэффективными мерами также были названы автоматическое продление лицензии на год (так считают 16,6%) и отсрочка арендных платежей (13,9%).

У 32% опрошенных вызвали сомнения предложения отсрочки по кредитам на полгода и беспроцентные кредиты на частичное погашение зарплат. В «Актион-МЦФЭР» отметили, что большая часть компаний (64%) так и не смогла претендовать на помощь от государства.

В начале апреля правительство утвердило список пострадавших отраслей, в который внесло, в том числе туризм, авиаперевозки, общепит, гостиницы, дополнительное образование. Позже перечень дополнили стоматологической практикой и демонстрацией фильмов, деятельностью по организации конференций и выставок, а также непродовольственным ретейлом.



В действующей редакции список включает в себя 11 пострадавших отраслей, в каждой указаны один или несколько кодов видов деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Однако, как позже указали в Минэкономразвития, около 200 тыс. компаний не могли получить поддержку, поскольку код ОКВЭД, указанный при регистрации как основной вид деятельности, не соответствовал виду реально осуществляемой деятельности. 25 мая в ведомстве предложили дать малому и среднему бизнесу возможность до 1 июля уточнить код основного вида деятельности, чтобы компания могла претендовать на помощь со стороны государства.