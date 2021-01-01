В Карабахе нашли живыми пропавших 70 дней назад армянских военных

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В Нагорном Карабахе в результате поисков нашлись шестеро военнослужащих, пропавших более 70 дней назад. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

Пропавшие были обнаружены живыми на территории, перешедшей Азербайджану, усилиями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям республики, российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста.

«Шесть военнослужащих срочной службы, более 70 дней героически боровшихся в неизвестности, минутами ранее возвратились на родину, подарив всем нам радость в эти тяжелые дни», — написал Арутюнян в Facebook.

Глава НКР поблагодарил в том числе президента России Владимира Путина, благодаря которому «продолжаются интенсивные работы по поиску пропавших без вести и, конечно же, возвращению тел погибших», а также генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, который командует российскими миротворцами в регионе.