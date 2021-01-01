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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Карабахе нашли живыми пропавших 70 дней назад армянских военных

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Нагорном Карабахе в результате поисков нашлись шестеро военнослужащих, пропавших более 70 дней назад. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

Пропавшие были обнаружены живыми на территории, перешедшей Азербайджану, усилиями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям республики, российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста.

«Шесть военнослужащих срочной службы, более 70 дней героически боровшихся в неизвестности, минутами ранее возвратились на родину, подарив всем нам радость в эти тяжелые дни», — написал Арутюнян в Facebook.

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Глава НКР поблагодарил в том числе президента России Владимира Путина, благодаря которому «продолжаются интенсивные работы по поиску пропавших без вести и, конечно же, возвращению тел погибших», а также генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, который командует российскими миротворцами в регионе.

Арутюнян опубликовал имена найденных военнослужащих, в списке — Арсен Айвазян, Давид Саакян, Николай Степанян, Артур Арутюнян, Арман Армаганян и Руслан Туманян.

Министерство обороны НКР сообщало в середине декабря, что военные и российские миротворцы ищут пропавших военнослужащих в Гадрутском районе. По данным военного ведомства, оборвалась связь с личным составом нескольких опорных пунктов близ села Хцаберд. «Sputnik Армения» со ссылкой на родственницу одного из военных сообщал, что более сотни военнослужащих попали в плен под Хцабердом.

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Боевые действия на границе Армении и Азербайджана возобновились в конце сентября. Несколько раз Ереван и Баку пытались заключить перемирие, но оно каждый раз срывалось. В начале ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали трехстороннее соглашение о прекращении боев, передаче Азербайджану части территорий и отправке в Нагорный Карабах российских миротворцев.

В середине декабря конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь обострился. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. В российском Минобороны подтвердили нарушение режима прекращения огня в Гадрутском районе.

Нагорный Карабах военнослужащие
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