Минобороны России заявило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе
В Нагорном Карабахе впервые с момента завершения боевых действий нарушен режим прекращения огня. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.
«11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе», — говорится в бюллетене.
Ранее армия обороны Нагорного Карабаха сообщила, что в результате атаки со стороны Азербайджана на территории региона трое военнослужащих получили ранения.
По данным ведомства, азербайджанские военные около 20:40 11 декабря предприняли попытку нападения на одну из позиций армии обороны в районе Гадрута.