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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Минобороны России заявило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Нагорном Карабахе впервые с момента завершения боевых действий нарушен режим прекращения огня. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

«11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе», — говорится в бюллетене.

Ранее армия обороны Нагорного Карабаха сообщила, что в результате атаки со стороны Азербайджана на территории региона трое военнослужащих получили ранения.

По данным ведомства, азербайджанские военные около 20:40 11 декабря предприняли попытку нападения на одну из позиций армии обороны в районе Гадрута.

Минобороны Армении заявило о наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе
Политика
Фото:Emrah Gurel / AP

Вечером 11 декабря азербайджанское издание Trend сообщило, что в Гадруте армянские военнослужащие совершили вооруженную провокацию против Азербайджана. Тем не менее Баку пока не прокомментировал этот инцидент.

После продолжительных боевых действий, 10 ноября, Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. Согласно документу, часть Карабаха отошла Азербайджану, также в регион были введены российские миротворцы.

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Минобороны Россия Нагорный Карабах режим прекращения огня нарушение
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