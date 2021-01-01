Минобороны России заявило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Вечером 11 декабря азербайджанское издание Trend сообщило, что в Гадруте армянские военнослужащие совершили вооруженную провокацию против Азербайджана. Тем не менее Баку пока не прокомментировал этот инцидент.

После продолжительных боевых действий, 10 ноября, Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. Согласно документу, часть Карабаха отошла Азербайджану, также в регион были введены российские миротворцы.