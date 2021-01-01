Прокуратура начала проверку после взрыва в жилом доме в Ленобласти

Фото: МЧС России

Прокуратура Гатчинского района Ленинградской области начала проверку после взрыва в жилом доме в деревне Александровка Таицкого поселения. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Гатчинской городской прокуратурой по поручению прокуратуры Ленинградской области проводится проверка по факту взрыва в жилом доме», — говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что сейчас идет координация деятельности специализированных и аварийных служб. При этом на особом контроле у ведомства находится вопрос о соблюдении прав жителей пострадавшего дома.

Как сообщается на сайте главка МЧС по Ленинградской области, в трехкомнатной квартире в двухэтажном кирпичном доме произошел хлопок без последующего возгорания. В тот момент в помещении находились три человека, однако никто из них не пострадал. При этом были повреждены внутренние перегородки в квартире и оконные блоки. Для ликвидации последствий инцидента на место прибыли 16 сотрудников МЧС с четырьмя единицами техники.