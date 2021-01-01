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Полиция задержала жителя Петербурга, скинувшего с пятого этажа девушку

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
В Санкт-Петербурге мужчина избил и выбросил из окна пятого этажа 27-летнюю девушку. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«41-летний неработающий гражданин, находясь в своей комнате в общежитии, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избил находившуюся в гостях 27-летнюю петербурженку, после чего сбросил ее с балкона пятого этажа», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и был задержан на месте преступления. В ходе проверки выяснилось, что он был неоднократно судим.

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Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК — покушение на убийство. Сейчас решается вопрос об избрании ему соответствующей меры пресечения. Согласно закону, мужчине грозит до 11 лет и 3 месяцев тюремного заключения.

В конце ноября в Петербурге мужчина выбросил 13-летнего сына своей сожительницы из окна третьего этажа. Несмотря на падение, ребенок выжил. Злоумышленнику предъявили обвинение в покушении на убийство.

МВД Санкт-Петербург новости
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