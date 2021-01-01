Полиция задержала жителя Петербурга, скинувшего с пятого этажа девушку
«41-летний неработающий гражданин, находясь в своей комнате в общежитии, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избил находившуюся в гостях 27-летнюю петербурженку, после чего сбросил ее с балкона пятого этажа», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и был задержан на месте преступления. В ходе проверки выяснилось, что он был неоднократно судим.
Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК — покушение на убийство. Сейчас решается вопрос об избрании ему соответствующей меры пресечения. Согласно закону, мужчине грозит до 11 лет и 3 месяцев тюремного заключения.
В конце ноября в Петербурге мужчина выбросил 13-летнего сына своей сожительницы из окна третьего этажа. Несмотря на падение, ребенок выжил. Злоумышленнику предъявили обвинение в покушении на убийство.