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В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве бывшего военного из ДНР

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве знакомого в городе Мурино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК. СМИ ранее писали, что убитый воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР)

«По подозрению в совершении данного преступления задержан 37-летний мужчина», — сообщили в ведомстве.

В Ленобласти возбудили дело после смерти бывшего военного из ДНР
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Фото:Олег Яковлев / РБК

Согласно версии следствия, в квартире в Мурино между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры один из них нанес другому не менее трех ударов топором и не менее девяти ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).

В СК добавили, что будут ходатайствовать об аресте задержанного.

Ранее сообщалось, что убитым оказался уроженец Бийска Алтайского края Андрей Чекин. Он был ополченцем первой разведывательной роты ДНР в 2014–2015 годах. Данные Чекина размещены на украинском сайте «Миротворец», деятельность которого в России признана экстремистской. В России сайт был заблокирован по решению суда в 2016 году.

ДНР Мурино Ленинградская область убийство
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