В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве бывшего военного из ДНР

Фото: Следственный комитет РФ

В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве знакомого в городе Мурино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК. СМИ ранее писали, что убитый воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР)

«По подозрению в совершении данного преступления задержан 37-летний мужчина», — сообщили в ведомстве.

Согласно версии следствия, в квартире в Мурино между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры один из них нанес другому не менее трех ударов топором и не менее девяти ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).

В СК добавили, что будут ходатайствовать об аресте задержанного.