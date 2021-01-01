В Ленобласти освободили насильно удерживаемого в квартире инвалида

Следователи возбудили уголовное дело из-за незаконного лишения свободы инвалида в Ленинградской области. Мужчину пять месяцев удерживали в квартире и заставляли заниматься попрошайничеством. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

«По факту незаконного лишения свободы гражданина 1978 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчину с августа по декабрь 2020 года против его воли держали в квартире в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области. Под присмотром злоумышленников его выводили на улицу, чтобы он просил милостыню.

16 декабря мужчину оставили одного в запертой квартире. Через окно ему удалось попросить о помощи прохожих. После этого на место прибыли сотрудники полиции и освободили его.