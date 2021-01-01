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В Ленобласти освободили насильно удерживаемого в квартире инвалида

Следователи возбудили уголовное дело из-за незаконного лишения свободы инвалида в Ленинградской области. Мужчину пять месяцев удерживали в квартире и заставляли заниматься попрошайничеством. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

«По факту незаконного лишения свободы гражданина 1978 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчину с августа по декабрь 2020 года против его воли держали в квартире в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области. Под присмотром злоумышленников его выводили на улицу, чтобы он просил милостыню.

16 декабря мужчину оставили одного в запертой квартире. Через окно ему удалось попросить о помощи прохожих. После этого на место прибыли сотрудники полиции и освободили его.

Захвативший детей в заложники в Петербурге мужчина сдался полиции
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Как сообщает издание «Фонтанка», пострадавший рассказал, что он из Нижнего Новгорода и ранее служил в десантных войска. Подорвавшись на мине он лишился конечностей.

По словам мужчины, на день ВДВ его напоили в баре, а затем вывезли в квартиру, где удерживали. Если он отказывался выполнять требования своих похитителей, его избивали.

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По данным СМИ, в квартире также проживала девушка с грудным ребенком и еще один мужчина-инвалид, которого в момент прибытия полицейских не было. Его местонахождения пока не установлено.

В ноябре в Санкт-Петербурге местный житель взял в заложники шестерых своих детей и угрожал им. Позднее выяснилось, что на такое поведение мужчину толкнула ссора с женой. Он согласился отпустить детей и сдаться полиции после разговора с районным прокурором.

Ленинградская область полиция
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