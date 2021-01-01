Нидерланды прекратят принимать рейсы из Великобритании из-за коронавируса

Нидерланды прекращают принимать авиарейсы из Великобритании из-за нового штамма коронавируса, который распространяется быстрее прежнего. Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов.

Как отметили в правительстве, в начале декабря в Нидерландах выявили тот же тип вируса, который сейчас наблюдается в Великобритании. Национальный институт здравоохранения (RIVM) рекомендовал свести к минимуму риск ввоза в страну нового штамма коронавируса, ограничив рейсы из Соединенного Королевства.

«В результате сегодня вечером правительство Нидерландов решило принять следующие меры предосторожности: 20 декабря в 6.00 по местному времени (8.00 мск — РБК.) вступит в силу запрет на рейсы из Великобритании. Этот запрет будет действовать самое позднее до 1 января 2021 года», — говорится в сообщении правительства.

Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса, которым заразились свыше 1 тыс. человек. По словам главного санитарного врача Англии и советника британского правительства по медицине Криса Уитти, новый штамм вируса распространяется быстрее, чем уже известный SARS CoV-2.