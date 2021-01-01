В Севастополь начала поступать вода из Кадыковского карьера

Кадыковский карьер в Балаклаве (Фото: Анна Садовникова / РИА Новости)

В Крыму воду из Кадыковского карьера начали перебрасывать в Севастополь, чтобы покрыть дефицит воды. Об этом, как передает «РИА Новости», рассказал журналистам губернатор города Михаил Развожаев.

«Теперь 15 тыс. куб. м воды, которые сегодня начинают поступать в нашу систему, позволяют экономить 15 тыс. кубов на Чернореченском водохранилище», — сказал Развожаев.

В середине октября власти города ввели режим повышенной готовности из-за нехватки воды. На тот момент запасы Чернореченского водохранилища, вода которого снабжает город, составляли 16,8 млн куб. м воды, 7 млн куб. м из которых — это «неприкосновенный запас», ниже которого опускаться нельзя. Тогда администрация Севастополя рассчитывала на то, что воды в городе хватит на 81 день.

В сентябре Развожаев на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал главе государства о ситуации с водоснабжением в городе. Для решения проблемы губернатор попросил выделить 7,4 млрд руб., в том числе 3,6 млрд руб. для капитального ремонта сетей водоснабжения. По итогам встречи Путин поручил правительству проработать финансирование проекта обеспечения Севастополя водой.