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В Севастополь начала поступать вода из Кадыковского карьера

Кадыковский карьер в Балаклаве
Кадыковский карьер в Балаклаве (Фото: Анна Садовникова / РИА Новости)

В Крыму воду из Кадыковского карьера начали перебрасывать в Севастополь, чтобы покрыть дефицит воды. Об этом, как передает «РИА Новости», рассказал журналистам губернатор города Михаил Развожаев.

«Теперь 15 тыс. куб. м воды, которые сегодня начинают поступать в нашу систему, позволяют экономить 15 тыс. кубов на Чернореченском водохранилище», — сказал Развожаев.

В середине октября власти города ввели режим повышенной готовности из-за нехватки воды. На тот момент запасы Чернореченского водохранилища, вода которого снабжает город, составляли 16,8 млн куб. м воды, 7 млн куб. м из которых — это «неприкосновенный запас», ниже которого опускаться нельзя. Тогда администрация Севастополя рассчитывала на то, что воды в городе хватит на 81 день.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

В сентябре Развожаев на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал главе государства о ситуации с водоснабжением в городе. Для решения проблемы губернатор попросил выделить 7,4 млрд руб., в том числе 3,6 млрд руб. для капитального ремонта сетей водоснабжения. По итогам встречи Путин поручил правительству проработать финансирование проекта обеспечения Севастополя водой.

На своей пресс-конференции Путин пообещал, что власти не будут экономить на водоснабжении полуострова. Решением проблемы должны заниматься как региональные, так и федеральные власти. По словам президента, проблему водоснабжения полуострова можно решить за счет его собственных запасов воды и запасов на прилегающих к Крыму территориях.

До 2014 года, пока Крым не вошел в состав России, на полуостров поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу, однако в 2017-м власти Херсонской области Украины построили дамбу, которая полностью перекрыла водоснабжение полуострова. Питьевую воду полуостров получает из водохранилищ. В этом году ситуация с водоснабжением усугубилась из-за засухи.

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