В Краснодаре загорелся отель

В Краснодаре загорелась гостиница на улице Красных партизан. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по краю, передает ТАСС.

«По прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение кровли и мансардного этажа трехэтажного здания на площади 150 кв. м», — уточняется в сообщении.

Пожар локализовали на площади 200 кв. м. Из здания вывели семь человек, о пострадавших не сообщается.

Как пишет краснодарский филиал «Комсомольской правды», возгорание удалось полностью потушить.