Общество , 19 дек, 00:50
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В Краснодаре загорелся отель
В Краснодаре загорелась гостиница на улице Красных партизан. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по краю, передает ТАСС.
«По прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение кровли и мансардного этажа трехэтажного здания на площади 150 кв. м», — уточняется в сообщении.
Пожар локализовали на площади 200 кв. м. Из здания вывели семь человек, о пострадавших не сообщается.
Как пишет краснодарский филиал «Комсомольской правды», возгорание удалось полностью потушить.