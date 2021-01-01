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В Москве загорелось здание «Мосгоргеотреста»

Видео: msk_today / Vk
Видео: msk_today / Vk
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В административном здании, расположенном по адресу Ленинградский пр., 11, произошел пожар, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС. Площадь пожара по состоянию на 22:00 составляла 300 кв. м, горение происходило на седьмом этаже и на кровле здания.

«Был организован вывод людей, сведений о пострадавших не поступало», — рассказал РБК представитель главка. В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве уточнили, что из здания эвакуировали около 100 человек.

Согласно данным сервиса Google Maps, по указанному адресу находится ГБУ «Мосгоргеотрест» — организация, подконтрольная комитету по архитектуре и градостроительству Москвы. В ее задачи входит обеспечение пространственными данными, геодезической и картографической информацией для разработки проектной документации, строительства и реконструкции зданий и прочих объектов.

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Фото:АГН «Москва»

Для техники МЧС была перекрыта часть дублера Ленинградского проспекта. Как сообщает столичный дептранс в Telegram, закрыты два правых ряда при движении в центр.

17 декабря при пожаре в доме на улице Декабристов в Москве погиб человек. Пожар произошел в квартире на 12-м этаже, площадь возгорания составила 6 кв. м.

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