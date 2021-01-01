Прокуратура начала проверку после пожара в здании «Мосгоргеотреста»

Прокуратура Москвы поручила Савеловской межрайонной прокуратуре провести проверку из-за пожара, произошедшего в здании «Мосгоргеотреста» на севере столицы. Об этом говорится на сайте прокуратуры Москвы.

«Результаты проверки поставлены прокуратурой Москвы на контроль», — отмечается в сообщении.

Пожар, по состоянию на 22:00 мск, распространился на территории 300 кв. м, огонь охватил седьмой этаж и кровлю здания. К 23:31 возгорание локализовали, из здания эвакуировали 130 человек. О пострадавших не сообщалось.

Для подъезда техники МЧС было ограничено движение по дублеру Ленинградского проспекта.