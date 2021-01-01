Губернатор Петербурга одобрил смягчение закона о «наливайках»

В Санкт-Петербурге власти смягчили правила для розничной продажи алкоголя в общепите, расположенном в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Соответствующий документ подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, говорится на сайте администрации города.

Рестораны, бары, кафе и буфеты в жилых домах с общей площадью зала обслуживания не меньше 20 кв м. смогут торговать спиртным до 1 января 2022 года.

«Смягчаются ранее установленные дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — отмечается в сообщении. Изменения внесены в ст. 5 Закона Санкт‑Петербурга «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции».

С наступлением 2022 года в Петербурге в силу вступят и новые ограничения. Продавать алкоголь в многоэтажках определенной конструкции смогут только точки с площадью зала обслуживания не менее 50 кв м. Ужесточение коснется торговли в «хрущевках» 1957-1970 годов постройки и в панельных домах, построенных в 1970-1980 годах. Остальные «наливайки» смогут продолжить работу, соблюдая прежние условия.