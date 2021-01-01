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Бизнес ,  
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Губернатор Петербурга одобрил смягчение закона о «наливайках»

В Санкт-Петербурге власти смягчили правила для розничной продажи алкоголя в общепите, расположенном в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Соответствующий документ подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, говорится на сайте администрации города.

Рестораны, бары, кафе и буфеты в жилых домах с общей площадью зала обслуживания не меньше 20 кв м. смогут торговать спиртным до 1 января 2022 года.

«Смягчаются ранее установленные дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — отмечается в сообщении. Изменения внесены в ст. 5 Закона Санкт‑Петербурга «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Собянин ужесточил запрет на работу «наливаек»
Общество
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

С наступлением 2022 года в Петербурге в силу вступят и новые ограничения. Продавать алкоголь в многоэтажках определенной конструкции смогут только точки с площадью зала обслуживания не менее 50 кв м. Ужесточение коснется торговли в «хрущевках» 1957-1970 годов постройки и в панельных домах, построенных в 1970-1980 годах. Остальные «наливайки» смогут продолжить работу, соблюдая прежние условия.

Беглов запретил продажу алкоголя в малых барах вопреки протестам бизнеса
Бизнес
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Изначально в Петербурге ужесточили ограничения на продажу алкоголя во всех жилых домах, подняв минимальные размеры зала обслуживания с 20 кв м. до 50 кв м. Запрет должен был начать действовать с 1 января 2021 года.

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Против выступили игроки рынка, заявив, что это ударит по малому бизнесу, и сотни предприятий понесут миллионные потери. По мнению предпринимателей, запрет привел бы к закрытию авторских, крафтовых баров и пабов, а нелегально торгующие по ночам магазины продолжили бы работу, так как их площадь довольно большая.

Общественное движение «Союз независимых рестораторов Санкт-Петербурга» предложило властям разделить критерии урегулирования продажи алкоголя в зависимости от типа домов. Движение пояснило, что типовые многоквартирные дома советского периода застройки не располагают помещениями, пригодными для перепланировки под деятельность предприятий общественного питания. В итоге власти пошли бизнесу навстречу.

С позиции городской администрации, ужесточение поможет минимизировать нарушения законодательства в этой области и обеспечить в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях безопасность и тишину в ночное время.

Санкт-Петербург Александр Беглов закон алкогольный рынок
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