Фигуранта «дела 27 июля» Ивана Подкопаева выпустят по УДО
Калужский областной суд вынес решение об условно-досрочном освобождении Ивана Подкопаева. Об этом РБК сообщил адвокат Александр Борков, представляющий интересы фигуранта в суде.
«Решение вступает в силу сразу с момента его оглашения судьей. Соответственно, на проволочки документальные нужно несколько часов. Думаю, часа через два Иван будет уже на улице, на свободе и поедет в сторону дома», — сообщил адвокат.
По его мнению, суд объективно подошел к рассмотрению случая с Подкопаевым, изучив все представленные документы.
Также информацию об освобождении Подкопаева подтвердили «РИА Новости» в пресс-службе суда. «Постановление Сухиничского районного суда признано законным и обоснованным», — сообщили в суде.