Фигуранта «дела 27 июля» Ивана Подкопаева выпустят по УДО

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 73,32 (+0,34) Инвестиции, 13:49
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 89,83 (+0,54) Инвестиции, 13:49
«Тамбов» прервал серию из шести поражений подряд в чемпионате России Спорт, 20:15 Три ипотеки подряд: опыт семьи из пяти человек РБК и ВТБ, 20:14 В каких регионах 31 декабря будет выходным днем. Карта Общество, 20:05 Минторг США внес в санкционный список еще две российские компании Политика, 20:05 События недели на рынках: ставка ЦБ, падение «Русала» и иск к Qiwi Инвестиции, 20:00 Третьяк сообщил о своей роли в смягчении санкций против России Спорт, 19:52 В Минпросвещения заявили о сокращении бумажной нагрузки учителей Общество, 19:51 Курскую больницу оштрафовали за сокрытие данных о сотрудниках с COVID-19 Общество, 19:51 Какой оригинальный подарок положить под елку РБК Стиль и GLO, 19:45 Как обработка труб уменьшает экориски и себестоимость добычи нефти Партнерский материал, 19:42 ЦБ сохранил ставку, «Крымский мост» сменил владельца. Главные новости РБК Общество, 19:39 Новый кроссовер Skoda сфотографировали практически без камуфляжа Авто, 19:36 АСВ и А1 продали еще один лондонский особняк беглого банкира Пугачева Финансы, 19:32 Суд арестовал следователя по делу о перестрелке в башне «Око» Политика, 19:19
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,46 +0,86% EUR/RUB ₽89,88 +0,59% EUR/USD $1,22 -0,22%
Политика ,  
0 

Фигуранта «дела 27 июля» Ивана Подкопаева выпустят по УДО

Иван Подкопаев
Иван Подкопаев (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Калужский областной суд вынес решение об условно-досрочном освобождении Ивана Подкопаева. Об этом РБК сообщил адвокат Александр Борков, представляющий интересы фигуранта в суде.

«Решение вступает в силу сразу с момента его оглашения судьей. Соответственно, на проволочки документальные нужно несколько часов. Думаю, часа через два Иван будет уже на улице, на свободе и поедет в сторону дома», — сообщил адвокат.

«Дело 27 июля». Что важно знать
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

По его мнению, суд объективно подошел к рассмотрению случая с Подкопаевым, изучив все представленные документы.

Также информацию об освобождении Подкопаева подтвердили «РИА Новости» в пресс-службе суда. «Постановление Сухиничского районного суда признано законным и обоснованным», — сообщили в суде.

В сентябре 2019 года Тверской суд Москвы приговорил участника акции протеста 27 июля Подкопаева к трем годам колонии общего режима по обвинению в применении насилия к представителям власти. Позже суд смягчил приговор до двух лет.

По версии следствия, Подкопаев пришел на акцию протеста в балаклаве и распылил «агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии». В материалах суда отмечалось, что двое бойцов «получили химический ожог слизистой глаз и испытали физическую боль». При задержании из сумки Подкопаева силовики достали нож, молоток, баллончик и противогаз. Он объяснял, что нож не является холодным оружием, баллончик требовался ему для защиты от бродячих собак, а противогаз и молоток были нужны по работе. В ходе предварительного слушания Подкопаев признал свою вину. Позднее от признательных показаний он отказался.

Читайте на РБК Pro
Куда заведет Volkswagen одержимость Илоном Маском С ним не договориться: как налоговые роботы вычисляют нарушителей Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Психолог Сьюзан Дэвид: неверная мотивация — верный способ «сломать мозг»

Акция 27 июля 2019 года прошла в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

митинги УДО акции протеста новости
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,46 +0,86% EUR/RUB ₽89,89 +0,6% EUR/USD $1,22 -0,22%
Материалы по теме
Осужденный по «дадинской статье» активист Котов вышел на свободу
Общество
Как «московское дело» идет к своему концу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter